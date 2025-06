Kobel bewahrt den BVB vorm Fehlstart

Borussia Dortmund ist beim Start in die Club-Weltmeisterschaft in den USA nur knapp einer Niederlage entgangen.

In die Mixed Zone des MetLife Stadiums vor den Toren New Yorks haben die Macher der Klub-WM ein Mini-Podium eingebaut, gut 30 Zentimeter hoch. Auf dem schwebt Gregor Kobel, als er bester Laune Medienfragen beantwortet. Als hätte er das gebraucht - zum Turnierauftakt ist der Keeper von Borussia Dortmund über sich hinausgewachsen. Beim 0:0 gegen Fluminense FC rettet er mit vier tollen Paraden das Remis fast im Alleingang.

Watzkes Warnung

Warum Watzke recht hatte, bewies "Flu" in New Jerseys Meadowlands, gut zwanzig Autominuten vom times square in Manhattan entfernt. Die Brasilianer stießen den BVB von einer Verlegenheit in die nächste. Anfangs war selbst Kobel nervös. Der spätere Held schaffte es, einen simplen Pass ins Toraus zu spielen.