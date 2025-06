Fußball: Bayern starten mit Kantersieg in die Klub-WM

Der FC Bayern ist mit einem Torfestival in die Klub-WM gestartet. Die Münchner bezwangen die überforderten Hobby-Kicker von Auckland City aus Neuseeland in Cincinnati locker mit 10:0 (6:0).

Müller macht es zweistellig

In den USA startet die Klub-WM. Unter den 32 Teams sind auch die Bayern und der BVB. Wegen dubioser Geldgeber und der zusätzlichen Belastung der Spieler gibt es viel Kritik an Ausrichter FIFA.

Schon jetzt ist klar, dass um die ersten beiden Plätze in Gruppe C neben den Bayern nur die Boca Juniors aus Argentinien und Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon infrage kommen. Nächster Vorrundengegner der Münchner sind am kommenden Freitagabend (Ortszeit) in Miami die Boca Juniors aus Buenos Aires.