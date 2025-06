Start in die Klub-WM: Bayerns Abenteuer zum Geld verdienen

Bayerns Thomas Müller posiert zwischen den Kunstfiguren Goofy und Micky Mouse im Trainingsquartier in der Disney World. Ähnlich künstlich geht es auch bei der Klub-WM zu, bei der es vor allem um viel Geld und weniger um sportliches Renommee geht. Quelle: dpa

Es wäre übertrieben zu behaupten, dass es für den FC Bayern München am Sonntag ernst wird bei der Klub-WM in den USA. Zwar steht für den Deutschen Meister um 18 Uhr deutscher Zeit in Cincinnati das erste Gruppenspiel gegen Auckland City an. Doch eine ernsthafte Herausforderung wird der Ozeanien-Champion aus Neuseeland wohl nicht sein. Schließlich handelt es sich um den einzigen Amateurklub unter den 32 Mannschaften beim einmonatigen Turnier.

Auckland-Spieler im normalen Leben Lehrer oder Maler

Bei Auckland City gehen die meisten Spieler normalen Berufen wie Lehrer oder Maler nach. Für die Klub-WM haben sie sich Urlaub genommen. Der Kadermarktwert liegt unter dem des Drittligisten SC Verl. Damit ist einiges erzählt über das heterogene Teilnehmerfeld mit Mannschaften aus 20 Ländern aller Kontinente.

In den USA startet die Klub-WM. Unter den 32 Teams sind auch die Bayern und der BVB. Wegen dubioser Geldgeber und der zusätzlichen Belastung der Spieler gibt es viel Kritik an Ausrichter FIFA. 13.06.2025 | 1:53 min

Abgang Sané noch mit dabei

Am Dienstag hatte das Abenteuer Klub-WM für den ersten Teil der Münchner Mannschaft begonnen. Einige Nationalspieler kamen am Donnerstag nach, am Freitag folgte auch der zu Galatasaray Istanbul ablösefrei wechselnde Leroy Sané. Dass der 29-Jährige laut Max Eberl von sich aus nachflog, um bis zu seinem Vertragsende am 30. Juni an der Klub-WM teilzunehmen, bezeichnete sogar der Sportvorstand als "kuriose Situation".

Das passt aus Sicht der Kritiker zum neuen Turnier, das die ohnehin hohe Belastung für die Spieler weiter erhöht. Damit die Zugänge Jonathan Tah (Leverkusen) und Tom Bischof (Hoffenheim) von Anfang an mitspielen dürfen, hatten die Münchner für ihre letzten Vertragswochen sechsstellige Ablösen gezahlt.

FIFA-Chef Gianni Infantino will mit der neuen Klub-WM Fußballgeschichte schreiben – und Milliarden für den Weltfußball einnehmen. frontal zeigt Gründe, warum diese Weltmeisterschaft so übel ist. 28.05.2025 | 11:11 min

FC Bayern peilt den Titel an

In ihrem Basisquartier in Orlando/Florida haben es die Bayern mit Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius samt hoher Luftfeuchtigkeit zu tun. Nicht gerade das perfekte Wetter, um sich im 220 Hektar großen ESPN Wide World of Sports Complex vorzubereiten, mitten in Disney World. Zunächst dürfen auch die Familien der Spieler im Quartier weilen.

Es hat etwas von FC Hollywood meets Mickey Mouse. Doch von einem Urlaub ist natürlich keine Rede. Vielmehr werden beim FC Bayern die höchsten sportlichen Ansprüche betont.

Wir wollen das Turnier gewinnen", ließ Präsident Herbert Hainer wissen. „ FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer

Kapitän Manuel Neuer sagte, man wolle zumindest "um den Titel spielen". Doch es ist kein Geheimnis, dass die finanziellen Anreize die sportlichen überwiegen. Mehr als 110 Millionen Euro allein an FIFA-Prämien kann der Gewinner einstreichen. Zum Vergleich: Paris Saint-Germain kam als Sieger der gesamten Champions-League-Saison auf rund 150 Millionen Euro.

Die Bayern erhalten nun allein als Antrittsgage knapp 30 Millionen Euro. Nebenbei jubelt die Marketingabteilung, weil sich der Verein einem weltweiten Publikum präsentieren kann. Viele Einnahmen also für die Topklubs, wodurch aus Sicht der Kritiker die Schere in den nationalen Ligen weiter auseinander gehen dürfte.

Gruppen und Teams bei der Klub-WM Gruppe A:

Palmeiras São Paulo

FC Porto

Al Ahly

Inter Miami



Gruppe B:

Paris St-Germain

Atlético Madrid

Bota Fogo

Seattle Sounders



Gruppe C:

FC Bayern München

Auckland City

CA Boca Juniors

Benfica Lissabon



Gruppe D:

CR Flamengo

Espérance Sportive de Tunis

FC Chelsea

Los Angeles FC



Gruppe E:

CA River Plate

Urawa Red Diamonds

CF Monterrey

Inter Mailand



Gruppe F:

Fluminense FC

Borussia Dortmund

Ulsan HD

Mamelodi Sundowns



Gruppe G:

Manchester City

Wydad AC

Al Ain

Juventus Turin



Gruppe H:

Real Madrid

Al Hilal

CF Pachuca

RB Salzburg

Weitere Bayern-Gegner Boca Juniors und Benfica

Erst in der K.o.-Phase dürften die Spiele wegen des zu erwartenden Leistungsgefälles wirklich interessant werden. Nach Auckland warten auf die Bayern die Boca Juniors aus Argentinien (20. Juni/Miami).

Der frühere Klub von Diego Maradona verfügt zwar über einen klangvollen Namen, sein Kadermarktwert liegt aber nur etwas über dem des FC St. Pauli. Am höchsten einzuschätzen ist der dritte Gruppengegner Benfica Lissabon (24. Juni/Charlotte), der sich beim Kadermarktwert ungefähr auf dem Niveau von Eintracht Frankfurt bewegt.

Ein Name steht schon auf der Siegertrophäe

Je näher das 63. und letzte Spiel der Klub-WM kommt, das Finale am 13. Juli in MetLife Stadium in East Rutherford bei New York, desto interessanter dürften die sportlichen Aspekte des Turniers werden. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hofft, dass der FC Bayern "als Erster auf dieser Trophäe eingraviert" wird. Doch daraus wird nichts. Verewigt per Gravur wurde im Pokal unter anderem schon die Unterschrift des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino.

Die FIFA vergibt per Applaus die WMs 2030 und 2034. ZDF-Reporter Markus Harm über den Vergabeprozess. Martina Voss-Tecklenburg hätte sich vom DFB eine Enthaltung gewünscht. 11.12.2024 | 4:20 min