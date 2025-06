Fußball: Klub-WM in den USA - Geld schlägt Gewissen

In der Nacht auf Sonntag um 2 Uhr MESZ geht die Klub-WM also los. Al Ahly tritt gegen Inter Miami an. Ägyptens Traditionsverein, einer der erfolgreichsten Afrikas, begegnet jenem Franchise, das erst seit 2020 an der Major League Soccer (MLS) teilnimmt.

In den USA startet die Klub-WM. Unter den 32 Teams sind auch die Bayern und der BVB. Wegen dubioser Geldgeber und der zusätzlichen Belastung der Spieler gibt es viel Kritik an Ausrichter FIFA..

Südamerikas andere Perspektive

Allein das Eröffnungsspiel könnte man also schon in Frage stellen. Ganz abgesehen davon, dass das Gastgeberland unter Präsident Donald Trump immer mehr in Richtung Autokratie abdriftet. Zudem läuft der Ticketverkauf schleppend - ein Jahr vor der großen WM in den USA, Kanada und Mexiko

Dennoch ist es auch eine Frage der Perspektive, wie die Klub-WM wahrgenommen wird. In Ägypten werden die Fans ähnlich gespannt in die USA blicken wie in Südamerika. Dort genossen auch die kleineren Vorgängerwettbewerbe, in denen die vermeintlich beste Mannschaft des Planeten gekürt wurde, stets einen viel höheren Stellenwert als in Europa.