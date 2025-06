Erstmals mit 32 Teams: Was man zur neuen Klub-WM wissen muss

Im Heimstadion der NFL-Team New York Jets und New York Giants findet am 13. Juli das Endspiel der Klub-WM statt. Quelle: imago

Im neuen Format der Klub-WM spielen ab 2025 alle vier Jahre 32 Mannschaften aus allen Kontinentalverbänden der FIFA um den Titel. Die erste Ausgabe des Wettbewerbs steigt vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA.

In welchem Modus wird gespielt?

Aus acht Vierergruppen ziehen die jeweils beiden besten Mannschaften ins Achtelfinale ein. In einer K.o.-Phase wird anschließend der Sieger ausgespielt. Ein Spiel um Platz drei gibt es nicht.

Wann und wo wird gespielt?

Den Zuschlag für die Austragung der ersten Klub-WM im neuen Format haben sich die USA gesichert. Von den insgesamt zwölf Spielstätten liegen zwei an der Westküste, der Rest im Osten der USA. Los geht es am 14. Juni. Das Finale ist am 13. Juli. Das Eröffnungsspiel bestreiten Lionel Messis Inter Miami und Al-Ahly aus Ägypten am 15. Juni um 2 Uhr morgens deutscher Zeit in Miami.

Die Stadien: Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta (Kapazität: 75.000)

Bank-of-America-Stadion in Charlotte (K: 75.000)

TQL-Stadion in Cincinnati (K: 26.000)

Rose-Bowl-Stadion in Los Angeles (K: 88.500)

Hard-Rock-Stadion in Miami (K: 65.000)

GEODIS-Park in Nashville (K: 30.000)

Met-Life-Stadion in New York (K: 82.500)

Camping-World-Stadion in Orlando (K: 65.000)

Inter&Co-Stadion in Orlando (K: 25.000)

Lincoln Financial Field in Philadelphia (K: 69.000)

Lumen Field in Seattle (K: 69.000)

Audi Field in Washington (K: 20.000)

Welche Vereine sind bei der Klub-WM dabei?

UEFA (12 Teilnehmer): FC Bayern München, Borussia Dortmund , Real Madrid, Manchester City, Inter Mailand, Paris St. Germain, Benfica Lissabon, FC Porto, FC Chelsea, Atlético Madrid, Juventus Turin, FC Red Bull Salzburg

CONMEBOL (6 Teilnehmer): Palmeiras São Paulo, Flamengo Rio de Janeiro, Fluminense Rio de Janeiro, Botafogo FR, River Plate, Boca Juniors

CONCACAF (5 Teilnehmer): CF Monterrey, Seattle Sounders, CF Pachuca, Inter Miami, Los Angeles FC

CAF (4 Teilnehmer): Al Ahly SC, Wydad Casablanca, Espérance Tunis, Mamelodi Sundowns

AFC (4 Teilnehmer): Al-Hilal, Urawa Red Diamonds, Al Ain Club, Ulsan HD FC

OFC (ein Teilnehmer): Auckland City FC

Nach welchen Kriterien haben sich die Klubs qualifiziert?

Für die einzelnen Kontinentalverbände steht eine unterschiedliche Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Die UEFA stellt mit zwölf Teilnehmern die meisten Klubs, die Ozeanische Fußball-Konföderation mit einem Teilnehmer die wenigsten.

Maßgeblich für die Qualifikation sind die jeweils höchsten Vereinswettbewerbe sowie das jeweilige Klub-Ranking innerhalb der Konföderation.

Am Beispiel der UEFA ergeben sich die insgesamt zwölf Teilnehmer wie folgt: FC Chelsea, Real Madrid und Manchester City als Sieger des höchsten Vereinswettbewerbs (Champions League) der letzten vier Jahre (Saison 20/21 bis 2023/24). Plus die neun bestplatzierten Vereine im UEFA-Ranking. Wobei grundsätzlich pro Nation aber nur zwei Klubs teilnehmen dürfen.

Aus der Ozeanischen Fußball-Konföderation (OFC) mit nur einem Teilnehmer qualifiziert sich der Sieger des höchsten Vereinswettbewerbs, der zudem im OFC-Ranking am höchsten platziert ist.

Dazu kommt ein Klub aus dem Gastgeberland. Bei dieser WM ist das Inter Miami mit Superstar Lionel Messi.

Warum sind Liverpool und Barcelona nicht dabei?

Mit dem FC Liverpool und dem FC Barcelona fehlen zwei ganz prominente Vereine im Starterfeld der Klub-WM. Der Grund ergibt sich aus den aufgezeigten Qualifikationskriterien.

Im Falle von Liverpool haben sich mit Chelsea und Man City zwei englische Vereine als Gewinner der Champions League qualifiziert. Im UEFA-Ranking sind die Reds zwar eigentlich gut genug platziert, die Begrenzung auf zwei Klubs pro Nation schließt den frisch gebackenen englischen Meister aber aus.

Barca mit Trainer Hansi Flick musste in Spanien Real Madrid (Sieger der Champions League 2022 und 2024) sowie dem im UEFA-Ranking besser platzierten Atletico Madrid den Vortritt lassen.

Warum spielen aus Brasilien vier Vereine mit?

Grundsätzlich gilt bei der Klub-WM die Begrenzung auf zwei Vereine pro Land. Es gibt aber Ausnahmen, wenn zum Beispiel mehr als zwei Vereine den wichtigsten Klub-Wettbewerb im Qualifikationszeitraum gewonnen haben. Bei der südamerikanischen Copa Libertadores ist das der Fall. Mit Palmeiras (2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023) und Botafogo (2024) kommen alle Sieger aus Brasilien und dürfen entsprechend an der WM teilnehmen.

Wie haben sich Bayern und Dortmund qualifiziert

Hier gilt die UEFA-Rankingliste. Durch die Ergebnisse der letzten vier Jahre haben sich sowohl die Münchner als auch der BVB ihren Platz beim Turnier gesichert.

Wie hat es der FC Salzburg zur Klub-WM geschafft?

Kein Liverpool, kein Barca, dafür aber Salzburg? Der Verein aus Österreich hat sich tatsächlich das zwölfte und letzte Ticket der UEFA für die WM gesichert. Im Klub-Rankung war Salzburg zwar nur auf Position 18 gelistet. Weil besser platzierte Vereine aber wegen der Begrenzung von zwei Klubs pro Land nicht teilnmehmen dürfen, rücken die Österreicher nach vorne und sind in den USA dabei.

Wann spielen der FCB und der BVB?

FIFA-Präsident Gianni Infantino präsentierte stolz die neue Klub-WM Quelle: dpa

Anfang Dezember wurde die Gruppenphase der Klub-WM in Miami ausgelost.

Das sind die einzelnen Gruppen bei der Klub-WM Gruppe A:

Palmeiras São Paulo

FC Porto

Al Ahly

Inter Miami



Gruppe B:

Paris St-Germain

Atlético Madrid

Bota Fogo

Seattle Sounders



Gruppe C:

FC Bayern München

Auckland City

CA Boca Juniors

Benfica Lissabon



Gruppe D:

CR Flamengo

Espérance Sportive de Tunis

FC Chelsea

Los Angeles FC



Gruppe E:

CA River Plate

Urawa Red Diamonds

CF Monterrey

Inter Mailand



Gruppe F:

Fluminense FC

Borussia Dortmund

Ulsan HD

Mamelodi Sundowns



Gruppe G:

Manchester City

Wydad AC

Al Ain

Juventus Turin



Gruppe H:

Real Madrid

Al Hilal

CF Pachuca

RB Salzburg

FC Bayern:

15. Juni, 18 Uhr gegen Auckland City in Cincinnati

21. Juni, 3 Uhr gegen Boca Juniors in Miami

24. Juni, 21 Uhr gegen Benfica Lissabon in Charlotte

Borussia Dortmund:

17. Juni, 18 Uhr gegen Fluminense in New York

21. Juni, 18 Uhr gegen Mamelodi Sundowns in Cincinnati

25. Juni, 21 Uhr gegen Ulsan HD in Cincinnati

Wie hoch ist die Prämie bei dem Turnier?

Das Gesamtpreisgeld der Klub-WM beläuft sich auf 1 Milliarde US-Dollar, die sich aus einer Leistungsbeteiligung in Höhe von 475 Millionen US Dollar und einer Teilnahmebeteiligung in Höhe von 525 Millionen US Dollar zusammensetzt.

Wie sich Leistungsbeteiligung und Teilnahmebeteiligung zusammensetzt:

Leistungsbeteiligung in den einzelnen Phasen pro Klub: Gruppenphase: 2 Millionen USD für einen Sieg und 1 Million USD für ein Unentschieden

Achtelfinale: + 7,5 Millionen USD

Viertelfinale: + 13,125 Millionen USD

Halbfinale: + 21 Millionen USD

Finalist: + 30 Millionen USD

Sieger: + 40 Millionen USD Teilnahmebeteiligung in den Kontinenten pro Klubs Europa: zwischen 12,81 – 38,19 Millionen USD (bestimmt durch ein Ranking, das auf sportlichen und kommerziellen Kriterien basiert)

Südamerika: 15,21 Millionen USD

Nord-, Mittelamerika und Karibik: 9,55 Millionen USD

Asien: 9,55 Millionen USD

Afrika: 9,55 Millionen USD

Ozeanien: 3,58 Millionen USD

Warum gibt es so viel Kritk an der Klub-WM?

Spielergewerkschaften werden nicht müde, die immense Belastung anzuprangern, der die Profis durch das zusätzliche Turnier ausgesetzt sind. Nationale Ligen fürchten aufgrund der extrem hohen Preisgelder eine wachsende Lücke zwischen den Spitzenteams und dem Rest der Liga. Zudem überlagert die Klub-WM mehrere andere internationale Turniere, unter anderem die Frauen-EM in der Schweiz, die Anfang Juli beginnt.

Unter den Fans gibt es gerade hierzulande viel Skepsis gegenüber der WM. Auch in den USA wird das Turnier kaum angenommen. Selbst für das Finale sind noch tausende Tickets verfügbar, von den Gruppenspielen ganz zu schweigen - auch wegen teils astronomisch hoher Preise.

Welche Neuerungen plant die FIFA?

Das Turnier wird für die FIFA auch zu einer Art Spielwiese für technische Innovationen. Dazu gehören neben Bodycams für Schiedsrichter auch eine schnellere Abseitserkennung, Auswechsel-Tablets für die Teams und mehr Einblicke für die Fans in VAR-Entscheidungen. In den Stadien sollen auf den großen Bildschirmen in Echtzeit die Sequenzen gezeigt werden, die sich der Schiedsrichter nach einem VAR-Eingriff am Monitor anschaut.

Wie sieht die Trophäe aus?

Die neue Trophäe der Klub-WM symbolisiert die Welt des Klubfußballs Quelle: 1061708040/ IMAGO / DeFodi Images

Die Trophäe symbolisiert die Welt des Klubfußballs – ein Sinnbild für Hoffnung, Höchstleistungen und Stolz. Mit der Gravur aller 211 FIFA-Mitgliedsverbände, lebendigen Fußballszenen und Inschriften in 13 Sprachen und Braille, vereint die Trophäe die Welt.

