Nations League: Spanien glänzt gegen Frankreich, muss aber zittern

Titelverteidiger Spanien ist nach Deutschland-Bezwinger Portugal in das Endspiel der Nations League eingezogen. Gegen Frankreich gewann der Fußball-Europameister in einem turbulenten Spiel mit 5:4 (2:0) und trifft damit am Sonntag in München auf die Portugiesen, die sich tags zuvor mit 2:1 gegen die DFB-Auswahl durchgesetzt hatten.