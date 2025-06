Nachrücker für Club León: Los Angeles FC für Klub-WM qualifiziert

Für Klub-WM qualifiziert: Bouanga lässt Los Angeles jubeln

Denis Bouanga (115.) erzielte das Siegtor für das Team von Trainer Steven Cherundolo, der sich in Deutschland bei Hannover 96 als Spieler einen Namen gemacht hatte. Brian Rodriguez hatte die Mexikaner in der 64. Minute per Elfmeter in Führung geschossen, in der 89. Minute brachte Igor Jesus mit seinem Ausgleichstor den LAFC um die früheren französischen Weltmeister Hugo Lloris und Olivier Giroud in die Verlängerung.