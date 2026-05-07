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FC Chelsea - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

FC Chelsea

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Der 1905 gegründete Fußballclub FC Chelsea gehört mit über 30 gewonnenen Titeln zu den erfolgreichsten Vereinen Englands. Er spielt sowohl in der Premier League, der höchsten englischen Spielklasse, als auch in der UEFA Champions League. FC Chelsea stellt außerdem eine Frauenmannschaft, unter dem Namen Chelsea FC Women. Ansässig ist der Verein im Fulham, einem Stadtteil Londons. ZDFheute informiert zum FC Chelsea aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zum englischen Fußballclub in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zum FC Chelsea

  1. Liam Rosenior der neue Trainer von FC Chelsea. (Archiv)

    Fußball - Premier League:Chelsea holt Liam Rosenior als neuen Trainer

    mit Video0:17
  2. Liam Rosenior

    Nachrichten | Sport:Liam Rosenior: Ich bin dann mal weg

    Video0:17
  3. Chelseas Enzo Fernandez jubelt

    Champions League:Chelsea zeigt Flicks Barcelona die Grenzen auf

    mit Video5:57
  4. Leandro Andrado feiert mit Mitspielern sein Tor in der Champions-League-Partei gegen den FC Chelsea

    Nächster Coup in der Champions League:Karabach Agdam knöpft Chelsea Punkt ab

    mit Video5:57
  5. Manuel Neuer

    Stimmen zu Bayern - FC Chelsea:Manuel Neuer: "Es gibt wenig zu meckern"

    Video3:15
  6. Harry Kane (FC Bayern München) jubelt.

    Starke Münchner siegen verdient:Esprit und Engagement: Bayern schlägt Chelsea

    von Jens Bednarek
    mit Video2:59
  7. Roman Abramowitsch war von 2003 bis 2022 Besitzers des englischen Fußballvereins FC Chelsea. In dieser Zeit soll der Club gegen verschiedene Regeln verstoßen haben. Die FA erhob Anklage in 74 Punkten.

    Während Ära Abramowitsch:74 Regelverstöße? FA klagt FC Chelsea an

    mit Video16:34
  8. Donaldd Trump und Gianni Infantino
    Analyse

    Bilanz der FIFA-Klub-WM:Eine Premiere, die an vielen vorbeiging

    von Maik Rosner
    mit Video1:53
  9. Chelseas Cole Palmer jubelt nach seinem Tor zum 2:0 gegen PSG beim Finale der Klub-WM.

    Champions-League-Sieger besiegt:FC Chelsea gewinnt die Klub-WM

    mit Video0:47
  10. Lamine Yamal schaut enttäuscht.

    Verstoß gegen Finanzregeln:Hohe UEFA-Strafen für Barca und Chelsea

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video43:15
  11. Im Vordergrund kniet ein Betis-Spieler, während im Hintergrund die Spieler des FC Chelsea in einer Jubeltraube feiern.

    Conference League:Chelsea dreht Finale gegen Betis Sevilla

  12. UEFA Conference League, Pokal, Maskottchen

    Conference-League-Finale:Kleiner Titel mit großer Bedeutung

    mit Video9:58
  13. Innenansicht des Stadions in Breslau

    FC Chelsea gegen Betis Sevilla:Das Wichtigste zum Conference-League-Finale

  14. Barcelonas Irene Paredes jubelt mit ihrer Mannschaft nach ihrem Tor zum 3:1 gegen Chelsea FC.

    Halbfinale der Champions League:Barcelonas Fußballerinnen schießen Chelsea ab

    mit Video7:28
  15. Patrick Mainka im Zweikampf mit Christopher Nkunku

    0:2 in Conference League:Heidenheim ärgert Chelsea ein bisschen

  16. Frank Schmidt

    Heidenheim empfängt Chelsea:Das größte Spiel der Klubgeschichte

    von Maik Rosner

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