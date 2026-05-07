FC Chelsea - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

FC Chelsea
|
Der 1905 gegründete Fußballclub FC Chelsea gehört mit über 30 gewonnenen Titeln zu den erfolgreichsten Vereinen Englands. Er spielt sowohl in der Premier League, der höchsten englischen Spielklasse, als auch in der UEFA Champions League. FC Chelsea stellt außerdem eine Frauenmannschaft, unter dem Namen Chelsea FC Women. Ansässig ist der Verein im Fulham, einem Stadtteil Londons. ZDFheute informiert zum FC Chelsea aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zum englischen Fußballclub in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zum FC Chelsea
Fußball - Premier League:Chelsea holt Liam Rosenior als neuen Trainermit Video0:17
Nachrichten | Sport:Liam Rosenior: Ich bin dann mal wegVideo0:17
Champions League:Chelsea zeigt Flicks Barcelona die Grenzen aufmit Video5:57
Nächster Coup in der Champions League:Karabach Agdam knöpft Chelsea Punkt abmit Video5:57
Stimmen zu Bayern - FC Chelsea:Manuel Neuer: "Es gibt wenig zu meckern"Video3:15
Starke Münchner siegen verdient:Esprit und Engagement: Bayern schlägt Chelseavon Jens Bednarekmit Video2:59
Während Ära Abramowitsch:74 Regelverstöße? FA klagt FC Chelsea anmit Video16:34
- Analyse
Bilanz der FIFA-Klub-WM:Eine Premiere, die an vielen vorbeigingvon Maik Rosnermit Video1:53
Champions-League-Sieger besiegt:FC Chelsea gewinnt die Klub-WMmit Video0:47
Verstoß gegen Finanzregeln:Hohe UEFA-Strafen für Barca und Chelseavon Sebastian Ungermannsmit Video43:15
Conference League:Chelsea dreht Finale gegen Betis Sevilla
Conference-League-Finale:Kleiner Titel mit großer Bedeutungmit Video9:58
FC Chelsea gegen Betis Sevilla:Das Wichtigste zum Conference-League-Finale
Halbfinale der Champions League:Barcelonas Fußballerinnen schießen Chelsea abmit Video7:28
0:2 in Conference League:Heidenheim ärgert Chelsea ein bisschen
Heidenheim empfängt Chelsea:Das größte Spiel der Klubgeschichtevon Maik Rosner