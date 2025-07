Champions-League-Sieger besiegt: FC Chelsea gewinnt die Klub-WM

Der FC Chelsea hat vor den Augen von US-Präsident Donald Trump das Finale der Klub-WM gewonnen und Favorit Paris Saint-Germain entzaubert. Der englische Premier-League-Club setzte sich gegen den Champions-League-Gewinner aus Frankreich mit 3:0 (3:0) durch und kürte sich zum Premieren-Sieger des auf 32 Teams aufgestockten Turniers in den USA.

Chelsea geht früh in Führung

Chelsea stellte die Weichen für den Finalsieg im MetLife Stadium in East Rutherford nahe New York bereits in der ersten Halbzeit. Cole Palmer mit einem Doppelpack (22./30. Minute) und João Pedro (41.) sorgten für eine klare Pausenführung für den Conference-League-Gewinner.