Klub-WM: BVB scheidet im Viertelfinale gegen Real Madrid aus

Real ging durch Gonzalo García schon in der 10. Minute in Führung, Fran García erhöhte in der 20. Minute. Dem frühen Rückstand hatten die Dortmunder vor 76.611 Zuschauern in East Rutherford bei New York lange nichts entgegenzusetzen. Erst in der Nachspielzeit verkürzte Maximilian Beier (90.+2), doch nur wenig später traf Kylian Mbappé (90.+4) für Real.