Klub-WM: Musiala-Schock überschattet Bayern-Aus

Jamal Musiala schlägt die Hände vors Gesicht: Der Nationalspieler verletzte sich im Klub-WM-Viertelfinale am Bein. Quelle: AP

Überschattet von einem Verletzungsschock um Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala ist der FC Bayern München bei der Klub-WM ausgeschieden. Die Bayern unterlagen dem Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain im Viertelfinale 0:2 (0:0).

Das Spiel in Atlanta rückte in der zweiten Hälfte allerdings in den Hintergrund, nachdem sich Musiala in einer Aktion gegen PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma kurz vor der Pause verletzte. Der deutsche Nationalspieler blieb mit sichtbaren Schmerzen liegen, Donnarumma hielt sich vor Schreck die Hand vors Gesicht.

Eberl spricht von OP bei Musiala

Eine genaue Diagnose bei Musiala gab es direkt nach dem Spiel in Atlanta nicht. Die Rede war aber von einem Bruch, womöglich am Sprunggelenk. Davon sprachen Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl. Letzterer sprach auch von einer Operation, womöglich sogar in den USA.

"Hier OP, zu Hause OP", sagte Eberl. Es war am Samstagabend deutscher Zeit offen, ob Musiala am Sonntag mit dem Team zurück nach München fliegen kann. Die Vereinsärzte waren nach Spielende mitten in der Planung. "Jamal ist extrem geknickt", berichtete Eberl noch.

Musiala nach drei Monaten erstmals in FCB-Startelf

Musiala war nach dem Zusammenprall am Boden liegengeblieben und musste anschließend mit einer Trage abtransportiert werden. Gegen PSG stand der Offensivspieler nach einem Muskelbündelriss erstmals seit drei Monaten wieder in der Startelf.

Bayern-Trainer Kompany sagte:

Die Situation mit Jamal war emotional. Es sah nicht gut aus. „ Vincent Kompany, Bayern-Trainer

"Wir wünschen uns, dass es nicht so schlimm ist", so Kompany. Auch PSG-Trainer Luis Enrique äußerte sein Mitgefühl: "Es war ein ganz unglaublicher Vorfall mit Musiala. Ich hoffe, dass er sich schnell erholt."

Seine Mannschaft setzte sich nach Toren von Désiré Doué (78. Minute) und Ousmane Dembélé (90.+6) durch. Nach Roten Karten für PSG-Spieler Willian Pacho (81.) und Lucas Hernandez (90.+2) spielten die Bayern in der Schlussphase in doppelter Überzahl, konnten dies aber nicht nutzen.

Am Abend bestreitet Borussia Dortmund sein Viertelfinale gegen Real Madrid (22 Uhr).

Die Highlights des Champions-League-Finales 2025 Paris Saint-Germain - Inter Mailand.

