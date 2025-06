Ein wortwörtlicher Freudensprung: Bruno Henrique von Flamengo jubelt nach seinem Treffer Quelle: AP

Es wird wieder voll in der Rua Aires Saldanha: Wenn am Sonntag um 22 Uhr MESZ (16 Uhr Ortszeit) der Traditionsklub Flamengo aus Rio de Janeiro in Miami auf Bayern München trifft, dann wird die Fan-Kneipe "Baixo Copa Club" aus allen Nähten platzen.

Treffpunkte wie diesen an der Copacabana gibt es im ganzen Land, denn Flamengo ist der populärste brasilianische Klub. Das Duell gegen die Bayern wird für hohe Einschaltquoten sorgen, denn Fußball am Sonntagnachmittag ist Kult in Brasilien.

Fans und Vereine haben Klub-WM angenommen

Das liegt einerseits daran, dass die brasilianischen Fans anders als die bisweilen nörgelnden Europäer das Turnier angenommen haben. Der Verband CBF veröffentlichte gar ein Video, in dem die Überheblichkeit der Europäer aufs Korn genommen wird.

Innerhalb weniger Stunden schauten sich mehr als 100.000 Menschen den CBF-Clip an. Der trifft die Stimmung, denn längst wollen die Südamerikaner nicht mehr nur als Zulieferer der europäischen Topligen wahrgenommen werden.

"Ihr habt Gold in den Händen. Es ist Zeit für einen Wendepunkt. Es ist Zeit, den Schiedsrichterdienst zu professionalisieren, die Infrastruktur zu verbessern und den Spielplan zu entlasten", kommentierte zum Beispiel der brasilianische Designer und Publizist Gabriel Gavioli den Beitrag.

Es muss jetzt geschehen. Unser Fußball hat alles, um zur Elite zu gehören. „ Gabriel Gavioli auf Instagram

Auch eine nationale Angelegenheit

Die brasilianischen Fans haben die Duelle Flamengo gegen Bayern und Fluminense (Rio de Janeiro) gegen Inter Mailand (Montag) auch zu einer Art nationalen Angelegenheit erklärt. Und die Spieler sehnen das seltene Kräftemessen geradezu herbei:

Es gibt wenige Dinge, die einen mehr motivieren, als gegen eine Mannschaft wie Bayern München zu spielen. Eine Mannschaft auf diesem Niveau, mit diesen Spielern, das ist eine Chance, die manche von uns noch nie hatten. „ Giorgian De Arrascaeta, Mittelfeldspieler Flamengo

Dass mit Thomas Müller und Manuel Neuer noch zwei Weltmeister aktiv sind, die beim legendären 7:1 im Halbfinale der WM 2014 mit dabei waren, als Deutschland Brasilien eine traumatische Schlappe beibrachte, sorgt für einen Schuss Extra-Motivation.

Rio de Janeiro gleich dreimal vertreten

Rio ist übrigens die einzige Stadt, die mit drei Teams bei der Klub-WM vertreten ist. Was die lokale Rivalität noch einmal anheizt. Jedes Rio-Team hat den Ehrgeiz, im Turnier am weitesten zu kommen.

In einem rein brasilianischen Duell treffen Palmeiras aus Sao Paulo und Botafogo aus Rio de Janeiro aufeinander. Einen Viertelfinalisten hat Brasilien also schon sicher.

Trend wird fortgesetzt

Dagegen sind die argentinischen Spitzenteams Boca Juniors und River Plate schon draußen und setzen einen Trend im südamerikanischen Vereinsfußball fort. Von den letzten 15 Copa-Libertadores-Titeln gingen elf nach Brasilien, die letzten sechs gar in Serie.

Ein Grund dafür ist die verbesserte Stadionlandschaft für die WM 2014, durch die brasilianische Vereine höhere Einnahmen generieren und in die Mannschaften investieren können.

Brasilien wurde in den USA Weltmeister

Bei der Klub-WM in den USA kommt aber noch ein weiterer Aspekt hinzu. Die brasilianischen Klubs spielen in ihrer Zeitzone und sind an die klimatischen Bedingungen eher gewöhnt als die Europäer, die während der heißen Sommermonate den Ball ruhen lassen.

Bei der WM 1994 in den USA wurden bei ähnlichen Bedingungen die Brasilianer Weltmeister.