Klub-WM: Festtage für die Fußball-Fans aus Südamerika

Die Vorrunde steht bislang ganz im Zeichen der brasilianischen Dominanz: Palmeiras aus Sao Paulo und Botafogo aus Rio de Janeiro setzten sich in ihren Gruppen mit europäischer Beteiligung durch und warfen Atletico Madrid und den FC Porto aus dem Turnier, was in Brasilien große Resonanz findet. Flamengo aus Rio de Janeiro führt die Gruppe an und Lokalrivale Fluminense kann in der Dortmund -Gruppe folgen.