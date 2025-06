1:0 gegen Ulsan: BVB als Gruppensieger im Klub-WM-Achtelfinale

Weil das Parallelspiel zwischen Mamelodi Sundowns und Fluminense Rio de Janeiro Remis endete (0:0), ist der BVB Gruppensieger. Am kommenden Mittwoch, 3.00 Uhr MESZ, geht für Dortmund in Atlanta weiter. Der Gegner steht noch nicht fest.

Dortmund beginnt stark - und lässt nach

Der BVB hätte schon in der zweiten Minute in Führung gehen können, Serhou Guirassy vergab aber eine erste gute Möglichkeit. Danach fehlten beim BVB aber Tempo und Präzision in den Pässen, eher zufällig kam der BVB zu zwei Topchancen: Erst vergab Guirassy, dann schoss Jobe Bellingham (27.) den Ball volley übers Tor. Besser machte es Svensson, der im Strafraum den Überblick behielt.