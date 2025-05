Kostet Tah nun Ablöse - oder doch nicht?

Der Niederländer Erik ten Hag wird der neue Trainer bei Bayer 04 Leverkusen. Trotz seiner Erfolge in der Vergangenheit wird das bei der Werkself sicherlich keine leichte Aufgabe.

Nun wäre der Nationalspieler ohne Ablöse zu haben, allerdings läuft sein Vertrag in Leverkusen noch bis zum 30. Juni - die Münchner wollen den Innenverteidiger aber schon mit zur Klub-WM in die USA nehmen. Dort bestreitet die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ihr erstes Spiel am 15. Juni. Ob Tah dort eingesetzt werden kann, ist noch nicht bekannt.