Leroy Sané - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Leroy Sané
Leroy Sané ist ein deutscher Fußballspieler, der seit der Saison 2025/26 bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag steht. ZDFheute informiert über Leroy Sané: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe zu dem Fußballspieler in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Leroy Sané
Biografie
Leroy Sané wurde 1996 in Essen geboren und besitzt neben der deutschen auch die französische Staatsbürgerschaft. Seine Fußballlaufbahn startete er bei der SG Wattenscheid 09, bei der auch schon sein Vater Souleymane Sané spielte. Über den FC Schalke 04 kam er 2016 zu Manchester City und 2020 zum FC Bayern München. Sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft feierte er 2015.