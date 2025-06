Leroy Sané unterschreibt bei Galatasaray - Abgang bei Bayern

Leroy Sané spielt künftig in der Türkei. Quelle: Harry Langer/ddp/DeFodi Images

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané wechselt nach fünf Jahren beim FC Bayern zu Galatasaray Istanbul. Der 29-Jährige unterschrieb beim Meister der türkischen Süper Lig einen Dreijahresvertrag bis 2028.

Dies bestätigte der Klub am Donnerstag, nachdem Sané in der Nacht zuvor nach Istanbul gereist war. Sané ist ablösefrei, der Vertrag des Offensivspielers beim deutschen Rekordmeister läuft am 30. Juni aus.

+++ Transfer-Newsticker +++ : Perfekt: De Bruyne wechselt zu SSC Neapel Vereinswechsel, Transfergerüchte und Vertragsverlängerungen aus der Bundesliga und Europas Top-Ligen - die Entwicklungen im Ticker. Liveblog

Sané wechselt zu Galatasaray: Neun Millionen Euro pro Saison

Er erhält bei Galatasaray künftig pro Saison neun Millionen Euro netto. Die Bayern hatten Sané zuletzt noch ein zweites Angebot unterbreitet, welches der Profi nach monatelangem Gezerre aber auch abgelehnt hatte.

2020 war Sané für 50 Millionen Euro und mit hohen Erwartungen von Manchester City zu den Bayern gewechselt. Er absolvierte 220 Spiele mit 61 Toren und 55 Vorlagen für den Rekordmeister - doch oft genug schöpfte der hochveranlagte Profi sein Potenzial nicht aus.

Superreiche, Öl-Multis und Investoren kaufen sich Fußballklubs - am liebsten gleich mehrere. Das nennt sich "Multi Club Ownership". Viele Fans befürchten den Tod des Fußballs. 03.11.2024 | 43:15 min

Bericht: Sané bei Klub-WM noch für Bayern am Start

Nach Informationen von Sky soll Sané für die Bayern bis zu seinem Vertragsende am 30. Juni aber noch bei der anstehenden Klub-WM auflaufen. Er könnte in allen Gruppenspielen sowie einem möglichen Achtelfinale zum Einsatz kommen. Laut Sky werde Sané am Freitag im Teamcamp der Bayern in Orlando eintreffen.

Über seinen künftigen Arbeitgeber sagte der 29-Jährige: "Es gibt viele hochklassige Spieler in der Mannschaft. Als wir mit Bayern vor zwei Jahren gegen Galatasaray gespielt haben, haben wir uns auch enorm schwer getan. Ich will hier natürlich erneut Meister werden und in der Champions League für die eine oder andere Überraschung sorgen."

Sané in Istanbul begeistert empfangen

Sané war in der Nacht auf Donnerstag von Hunderten Fans begeistert am Flughafen in Istanbul empfangen worden. Er trug einen Galatasaray-Schal um den Hals, wurde besungen und bejubelt. "Es ist jetzt hier schon laut, deswegen kann ich es kaum erwarten, mein erstes Spiel zu Hause zu haben vor den Fans", sagte er.

Mit einem emotionalen Statement hatte sich der Nationalspieler zuvor von den Münchnern verabschiedet. Er sei "unglaublich stolz, das Trikot des besten und größten Klubs in Deutschland in mehr als 200 Spielen getragen zu haben" und werde die gemeinsam gewonnenen Titel immer schätzen, erklärte Sané.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel