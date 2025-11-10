Vor dem Abschluss der Qualifikation macht DFB-Trainer Nagelsmann Talenten wie Said El Mala und Lennart Karl Hoffnung auf die Fußball-WM. Leroy Sané darf sich noch einmal bewähren.

Bisher nur in der U21 am Ball, aber mit Hoffnungen auf die WM: Said El Mala (rechts) im Zweikampf mit dem Nordiren Tommy Fogarty. Quelle: dpa

Julian Nagelsmann hat für die Fußball-WM weit mehr Talente auf dem Zettel als "nur" Neuling Said El Mala. Auch Spieler wie Lennart Karl, Assan Ouédraogo oder Nicolò Tresoldi seien für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada in sieben Monaten "in der Verlosung" und könnten in den Turnierkader "reinrutschen", sagte der Bundestrainer am Montag bei der Zusammenkunft der deutschen Nationalmannschaft in Wolfsburg.

Dennoch halte er an seiner Aussage fest, dass "ein Hypen" der Talente "nicht gesund" sei, betonte Nagelsmann. Er sei "kein Freund vom extrem frühen Hypen und Hochpushen". Den Jungen wie jetzt El Mala (19) müsse bewusst sein, dass sie mit der ersten Nominierung nicht gleich ein "gestandener A-Nationalspieler" seien: "Ein Spieler muss klar verstehen, was seine Aufgabe ist."

Das DFB-Team müht sich in Nordirland zum knappen 1:0 Sieg und verteidigt die Führung in der Gruppe A. Nick Woltemade sorgt mit seinem ersten Länderspieltor für den Siegtreffer. 14.10.2025 | 2:59 min

Mangel an Klasse auf den Außenbahnen

Beim Kölner El Mala sei es so, dass er "die Chance" habe, "sich im Training zu zeigen". Er müsse "spüren", wie sich die Youngster "bewegen" und ob sie "für das Turnier in Frage kommen", sagte Nagelsmann und bekannte: "Es ist sehr, sehr früh, einen Spieler mit den (wenigen) Bundesliga-Minuten einzuladen", wie es bei El Mala oder Karl der Fall sei.

Beide profitierten vom Mangel an Klassespielern auf den Außenpositionen, erklärte Nagelsmann. "Beide verkörpern Profile, die wir nicht allzu viele haben." Karl aber solle sich "erst mal in der U21 beweisen". Dort erwarte er, dass der 17-Jährige "eine prägende Rolle" spiele.

Die deutsche Fußball-Nationalelf hat sich gegen Luxemburg keine Blöße gegeben. In der WM-Qualifikation gab es einen unangefochtenen Sieg gegen den Außenseiter. 10.10.2025 | 8:45 min

Weitere Chance für Leroy Sané

Rückkehrer Leroy Sané nahm Nagelsmann mit mahnenden Worten in die Pflicht. "Er weiß, dass es nicht mehr unzählige Chancen gibt, sich auf Nationalmannschaftsebene zu beweisen, zumindest unter meiner Führung", sagte der Bundestrainer. Mit Sanés Leistungen seit dessen Wechsel zu Galatasaray sei er "noch nicht zu 100 Prozent" zufrieden, betonte Nagelsmann, die Nominierung des 29-Jährigen sei auch dem Mangel an Alternativen auf der Außenbahn geschuldet. "Wenn wir auf der Position sechs, sieben Spieler zur Auswahl hätten, hätte er es deutlich schwerer."

Nach einem weiterhin "sehr guten Austausch" und "total transparenter, offener Kommunikation" sei Sané allerdings bewusst, "was gefragt ist."

Er ist ein Spieler, der grundsätzlich alles kann. Er muss nur alles bringen. Und da kann ihm keiner helfen, außer er selbst. „ Julian Nagelsmann über Leroy Sané

Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht nach dem Spiel des DFB-Teams in Nordirland am ZDF-Mikrofon bei Reporterin Amelie Stiefvatter. 13.10.2025 | 4:45 min

Finale um den Gruppensieg live im ZDF

Die DFB-Auswahl spielt in der WM-Qualifikation am Freitag auswärts (20:45 Uhr/RTL) beim punktlosen Gruppenletzten Luxemburg. Am Montag (20:45 Uhr/live im ZDF) kommender Woche trifft die Mannschaft von Nagelsmann in Leipzig auf die Slowakei.

