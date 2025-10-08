WM-Qualifikation: Nagelsmann tüftelt weiter am Außenproblem

Links und rechts außen in der Viererkette plagt die DFB-Elf ein Dauerproblem. Bundestrainer Julian Nagelsmann wagt nun in der WM-Qualifikation weitere Experimente.

Mit David Raum hat Bundestrainer Julian Nagesmann einen erfahrenen Außenverteidiger im Team. Quelle: Imago

Es ist niemand in Panik geraten, als über dem Trainingsplatz der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach am Dienstagvormittag eine kleine Drohne schwebte. Das von Spezialisten des DFB gesteuerte Gerät vermittelt nun mal beste Perspektiven fürs Analyseteam.

Viel zu verbessern für Nagelsmann

Und zu verbessern gibt es nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation für Julian Nagelsmann in der Vorbereitung auf die Pflichtaufgaben gegen Luxemburg in Sinsheim (Freitag, 20.45 Uhr, ARD) und gegen Nordirland in Belfast (Montag, 20.45 Uhr, RTL) genügend.

Durch die Schlappe gegen die Slowakei (0:2) ist der Bundestrainer mit der DFB-Auswahl in dieser vermeintlich leichten Vierergruppe unter Zugzwang geraten. Der 38-Jährige spricht von einer "instabilen Situation". Was auch damit zu tun hat, dass die Außenverteidiger ausgesprochen wacklig wirken.

Der Frankfurter Nnamdi Collins verteidigte als Debütant bei der Blamage von Bratislava auf Rechts so fahrig, dass der diesmal gar nicht mehr nominiert wurde. Auch den bei der EM noch als Stammkraft geführten Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt traf der Bannstrahl.

Ridle Baku darf sich mal wieder beweisen

Nagelsmann hat sich einen Teil des Problems mit der Versetzung von Joshua Kimmich ins Mittelfeld selbst eingebrockt. Dann wäre zumindest rechts hinten kein Loch.

Nun ist Ridle Baku wieder dabei, der sich als Stammkraft bei RB Leipzig eine größere Verlässlichkeit angeeignet hat.

Man weiß genau, was man kriegt bei Ridle: Er ist ein sehr fleißiger Junge. Er hat sich das über Umwege erarbeitet. „ Leipzigs Kapitän David Raum über seinen Klubkollegen

Mangel an Alternativen

Der Allrounder hatte bis Herbst 2021 in vier Länderspielen unter Hansi Flick nicht überzeugt, war dann auf dem Weg zur WM 2022 aussortiert worden.

Dass der gebürtige Mainzer mit 27 Jahren noch einmal zurückkehrt, überrascht - und offenbart den Mangel an Alternativen.

Nathaniel Brown gilt als Talent - mehr aber noch nicht

Anstelle von Baku könnte auf der rechten Seite auch Jamie Leweling beginnen. Der Stuttgarter füllte diesen Auftrag zuletzt gegen Nordirland (3:1) in einer Dreierkette mit viel Tempo und Dynamik aus.

Ähnliche Eigenschaften bringt Neuling Nathaniel Brown mit, zumal der Neuling bei Eintracht Frankfurt ein System mit Dreier- oder Viererkette kennt. Den Stammspieler bei der U21-EM bezeichnete Nagelsmann als "großes Talent in der Abwehr".

Bei der Lehrstunde gegen den FC Bayern (0:3) schaffte es der 22-Jährige, Bayern-Star Michael Olise einigermaßen in Schach zu halten. Über die Nominierung freute sich der gebürtige Amberger riesig: "Julian Nagelsmann hat mir eine Audio-Nachricht geschickt. Ich bin überglücklich, dass ich zur Nationalmannschaft fahren durfte."

David Raum hat noch die meiste Erfahrung

Und schlussendlich will der Leipziger Raum als erster Linksverteidiger eine Stütze sein, zumal er bei RB Leipzig als Sprachrohr mehr Verantwortung schultert.

Auch ihm kommt zugute, dass sein Vereinscoach, Ole Werner, auf eingespielte Abläufe setzt. Die Probleme auf seiner Position im DFB-Team will er nicht wegdiskutieren, aber er hat seinen eigenen Umgang damit gefunden:

Ich versuche bei mir zu bleiben. Ich glaube an meine Fähigkeiten. Ich versuche meine Stärken einzubringen: meine Physis, meine Mentalität. „ David Raum

Raums Spezialität: Flanken

Mit 30 Länderspielen ist der 27-Jährige noch der erfahrenste aller Kandidaten als Außenverteidiger, auch wenn es hin und wieder bei ihm noch Mängel im Stellungsspiel und im Anlaufverhalten gibt. Was er allerdings beherrscht, ist: gefährliche Flanken und Standards schlagen.

In den Spielen gegen Luxemburg und Nordirland wird es auch drauf ankommen, nicht nur zwei Siege einzufahren, sondern möglichst etwas fürs Torverhältnis zu tun, das bei Punktgleichheit mit den Slowaken über den Gruppensieg entscheiden würde.