Maximilian Mittelstädt - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Maximilian Mittelstädt ist ein deutscher Fußballspieler, der aktuell beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht. ZDFheute berichtet über aktuelle Nachrichten zu Maximilian Mittelstädt.

Biografie

Maximilian Mittelstädt wurde 1997 in Berlin geboren. Mit fünf Jahren begann er bei SC Staaken das Fußballspielen. Dann wechselte er 2012 zur Jugendmannschaft von Hertha BSC. Sein Bundesliga-Debüt gab er 2016. Nach dem Abstieg von Hertha wechselte er in der Saison 2022/23 zum VfB Stuttgart.
Maximilian Mittelstädt spielte in der U21 Nationalmannschaft und bei der EM 2024 auch für das A-Nationalteam.

