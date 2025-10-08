Maximilian Mittelstädt - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Maximilian Mittelstädt
Maximilian Mittelstädt ist ein deutscher Fußballspieler, der aktuell beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht. ZDFheute berichtet über aktuelle Nachrichten zu Maximilian Mittelstädt.
Aktuelle Nachrichten zu Maximilian Mittelstädt
Stuttgart nach dem Pokalsieg:Der VfB freut sich auf Europa und die Bayernvon Maik Rosnermit Video
VfB-Linksverteidiger:Mittelstädt fiebert Pokalfinale daheim entgegenvon Christoph Rufmit Video
Biografie
Maximilian Mittelstädt wurde 1997 in Berlin geboren. Mit fünf Jahren begann er bei SC Staaken das Fußballspielen. Dann wechselte er 2012 zur Jugendmannschaft von Hertha BSC. Sein Bundesliga-Debüt gab er 2016. Nach dem Abstieg von Hertha wechselte er in der Saison 2022/23 zum VfB Stuttgart.
Maximilian Mittelstädt spielte in der U21 Nationalmannschaft und bei der EM 2024 auch für das A-Nationalteam.
