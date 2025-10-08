Benjamin Henrichs - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Henrichs ist 1996 in Bocholt, Nordrhein-Westfalen geboren. Neben der deutschten besitzt Henrichs auch die ghanaische Staatsbürgerschaft. Die längste Zeit spielte er bei seinem Heimatverein Bayer 04 Leverkusen von 2004 bis 2016 bei den Junioren und 2015 bis 2018 in der Bundesliga. Nach zwei Jahren in Monaco (2018-2020) wechselte er zu seinem jetzigen Verein RB Leipzig.