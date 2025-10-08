  3. Merkliste
Jonathan Tah - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Jonathan Tah

|
Jonathan Tah ist deutscher Fußballspieler der Fußball-Nationalmannschaft und steht bei Bayern München unter Vertrag. Aktuelle News zu Jonathan Tah im Überblick.

Biografie

Jonathan Tah wurde am 11. Februar 1996 in Hamburg geboren. In der Jugend spielte Tah bei den Hamburger Vereinen FC Altona 93 und SC Concordia, bevor er 2009 beim Hamburger SV antrat. Zur Saison 2013/14 begann seine Profikarriere beim HSV. für die DFB-Elf spielt Tah seit 2016.