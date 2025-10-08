Jonathan Tah - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Jonathan Tah
|
Jonathan Tah ist deutscher Fußballspieler der Fußball-Nationalmannschaft und steht bei Bayern München unter Vertrag. Aktuelle News zu Jonathan Tah im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zu Jonathan Tah
Nationalspieler nun in München:Tahs neue Rolle als Abwehrchef der Bayernvon Maik Rosner
Widersprüchliche Berichte:Bayerns Transfernews: Verwirrung um Wirtz und Tahvon Maik Rosnermit Video
Bayer-Star vor Wechsel?:Bericht: Bayern angeblich vor Tah-Transfermit Video
"Dabei bleibt es":Tah bestätigt Abschied von Leverkusen
"Ich halte von Max Eberl nichts":Bayern "enorm irritiert" über Carros Aussage
Deutschland gegen Spanien:Position für Position: Wer ist besser?von Tim-Julian Schneider
Biografie
Jonathan Tah wurde am 11. Februar 1996 in Hamburg geboren. In der Jugend spielte Tah bei den Hamburger Vereinen FC Altona 93 und SC Concordia, bevor er 2009 beim Hamburger SV antrat. Zur Saison 2013/14 begann seine Profikarriere beim HSV. für die DFB-Elf spielt Tah seit 2016.