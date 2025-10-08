Niclas Füllkrug - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Niclas Füllkrug
Niclas Füllkrug ist ein deutscher Fußballspieler. Er steht beim Londoner Verein West Ham United unter Vertrag. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Niclas Füllkrug.
Aktuelle Nachrichten zu Niclas Füllkrug
Biografie
Niclas Füllkrug wurde 1993 in Hannover geboren. Seine Fußballkarriere begann er beim TuS Ricklingen. Im Alter von 13 Jahren wechselte Füllkrug zu Werder Bremen, wo er 2012 auch sein Bundesliga-Debüt feierte. Zur Saison 2024/25 wechselte er von Borussia Dortmund nach England zu West Ham United auf dem Platz. Für die deutsche Nationalmannschaft spielte Füllkrug bei der WM 2022 und der EM 2024.