Manuel Neuer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Manuel Neuer

|
Fünfmaliger Welttorhüter des Jahres, Welttorhüter der Dekade 2011-2020, FIFA-Welttorhüter des Jahres 2020 und viele weitere Titel machen klar: Manuel Neuer gehört zu den besten Torhütern aller Zeiten. Der Profi-Fußballer steht seit Jahren beim FC Bayern München unter Vertrag. ZDFheute informiert zu Manuel Neuer aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zum deutschen Torwart in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Manuel Neuer

  1. Noah Atubolu ist jetzt beim Sportstudio.

    Torhüter über Vergleich mit Neuer:Atubolu: "Mein Opa hat sich tierisch aufgeregt"

    von Jonas Faustmann
    mit Video
  2. Hermann Gerland im aktuellen sportstudio

    sportstudio-Gast Hermann Gerland:Rat an Nagelsmann: Manuel Neuer zurückholen

    von Andreas Morbach
    mit Video
  3. Vincent Kompany

    Viertelfinal-Rückspiel bei Inter:Dem FC Bayern droht eine Wasserschlacht

    von Maik Rosner
  4. Bayern-Torwart Manuel Neuer musste angeschlagen raus

    Bayern-Torwart fällt aus:Neuer erleidet Muskelfaserriss beim Torjubel

    mit Video
  5. Bayerns Alphonso Davies jubelt nach seinem Tor.

    Wackeliger Einzug ins Achtelfinale:Der FC Bayern sucht seine Form

    von Maik Rosner
  6. Manuel Neuer, FC Bayern München

    Nach der Winterpause:FC Bayern: Es geht wieder los - mit Neuer

    mit Video
  7. Leroy Sane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Thomas Müller (von links) klatschen den Bayern-Fans zu nach der 1:2-Niederlage am 14.12.24 in Mainz.

    Neuer Vertrag oder nicht:Wer beim FC Bayern alles auf der Kippe steht

    von Maik Rosner
  8. Fußball: Manuel Neuer foult Jeremie Frimpong im Pokalspiel Bayern München gegen Leverkusen.

    Verletzung nach Bodycheck:Rippenbruch: Neuer fehlt Bayern länger

    mit Video
  9. Fußball: Platzverweis für Manuel Neuer im DFB-Pokalspiel FC Bayern gegen Bayer Leverkusen.

    Aus im DFB-Pokal nach Neuer-Rot:FC Bayern: Vertraute Debatten, neue Schärfe

    von Maik Rosner
    mit Video
  10. Fußball: Schiedsrichter Harm Osmers zeigt Manuel Neuer im DFB-Pokalspiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen die Rote Karte

    Bayer schlägt Bayern im Achtelfinale:Manuel Neuers verhängnisvoller Bodycheck

    von Tibor Meingast
    1:06 min
  11. Bayer Leverkusens Nathan Tella feiert seinen Treffer mit Teamkollegen.

    Nach Rot für Neuer:Leverkusen wirft Bayern aus dem DFB-Pokal

    mit Video
  12. Weitere-Fussballabschiede

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Weitere Fußballabschiede

    von Sebastian Ungermanns
    1:20 min
  13. Ilkay Gündogan, Thomas Müller, Manuel Neuer und Toni Kroos als Pappfiguren im Münchner Stadion.

    Fußball-Nationalmannschaft :Fans feiern DFB-Quartett bei Abschied

    2:42 min
  14. Die deutschen Spieler Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gündogan und Toni Kroos vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Irland 2015.

    Abschied vom DFB in München:Vier Fußball-Granden sagen Servus

    von Maik Rosner
  15. Bundesligakracher FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen

    FC Bayern gegen Leverkusen:Die zentralen Duelle des Topspiels

    von Maik Rosner
  16. DFB: Manuel Neuer

    Nach Rücktritt von Manuel Neuer:Torwartland war gestern

    von Frank Hellmann

Biografie

Manuel Peter Neuer wurde 1986 in Gelsenkirchen geboren. Er begann seine Fußball-Karierre beim FC Schalke 04, mit dem er 2011 den DFB-Pokal gewann. Im selben Jahr wechselte er zum FC Bayern München und steht dort bis heute unter Vertrag. Er gewann viele Titel, unter anderem das "Triple" 2013, die Weltmeisterschaft 2014 und das "Sextuple" 2020. Manuel Neuer wurde zweimal zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt.

