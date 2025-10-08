Manuel Neuer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Manuel Neuer
Fünfmaliger Welttorhüter des Jahres, Welttorhüter der Dekade 2011-2020, FIFA-Welttorhüter des Jahres 2020 und viele weitere Titel machen klar: Manuel Neuer gehört zu den besten Torhütern aller Zeiten. Der Profi-Fußballer steht seit Jahren beim FC Bayern München unter Vertrag. ZDFheute informiert zu Manuel Neuer aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zum deutschen Torwart in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Manuel Neuer
Torhüter über Vergleich mit Neuer:Atubolu: "Mein Opa hat sich tierisch aufgeregt"von Jonas Faustmannmit Video
sportstudio-Gast Hermann Gerland:Rat an Nagelsmann: Manuel Neuer zurückholenvon Andreas Morbachmit Video
Viertelfinal-Rückspiel bei Inter:Dem FC Bayern droht eine Wasserschlachtvon Maik Rosner
Bayern-Torwart fällt aus:Neuer erleidet Muskelfaserriss beim Torjubelmit Video
Wackeliger Einzug ins Achtelfinale:Der FC Bayern sucht seine Formvon Maik Rosner
Nach der Winterpause:FC Bayern: Es geht wieder los - mit Neuermit Video
Neuer Vertrag oder nicht:Wer beim FC Bayern alles auf der Kippe stehtvon Maik Rosner
Verletzung nach Bodycheck:Rippenbruch: Neuer fehlt Bayern längermit Video
Aus im DFB-Pokal nach Neuer-Rot:FC Bayern: Vertraute Debatten, neue Schärfevon Maik Rosnermit Video
Bayer schlägt Bayern im Achtelfinale:Manuel Neuers verhängnisvoller Bodycheckvon Tibor Meingast1:06 min
Nach Rot für Neuer:Leverkusen wirft Bayern aus dem DFB-Pokalmit Video
Nachrichten | heute - in Deutschland:Weitere Fußballabschiedevon Sebastian Ungermanns1:20 min
Fußball-Nationalmannschaft :Fans feiern DFB-Quartett bei Abschied2:42 min
Abschied vom DFB in München:Vier Fußball-Granden sagen Servusvon Maik Rosner
FC Bayern gegen Leverkusen:Die zentralen Duelle des Topspielsvon Maik Rosner
Nach Rücktritt von Manuel Neuer:Torwartland war gesternvon Frank Hellmann
Biografie
Manuel Peter Neuer wurde 1986 in Gelsenkirchen geboren. Er begann seine Fußball-Karierre beim FC Schalke 04, mit dem er 2011 den DFB-Pokal gewann. Im selben Jahr wechselte er zum FC Bayern München und steht dort bis heute unter Vertrag. Er gewann viele Titel, unter anderem das "Triple" 2013, die Weltmeisterschaft 2014 und das "Sextuple" 2020. Manuel Neuer wurde zweimal zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt.