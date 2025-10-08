Manuel Neuer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Manuel Peter Neuer wurde 1986 in Gelsenkirchen geboren. Er begann seine Fußball-Karierre beim FC Schalke 04, mit dem er 2011 den DFB-Pokal gewann. Im selben Jahr wechselte er zum FC Bayern München und steht dort bis heute unter Vertrag. Er gewann viele Titel, unter anderem das "Triple" 2013, die Weltmeisterschaft 2014 und das "Sextuple" 2020. Manuel Neuer wurde zweimal zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt.