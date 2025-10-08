Maximilian Beier - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Maximilian Beier wurde 2002 in Brandenburg an der Havel geboren. Als 15-Jähriger ist er in das Nachwuchsleistungszentrum der TSG 1899 Hoffenheim eingetreten. Dort spielte er in der B-Jugend und wurde in der Saison 2018/19 in der Bundesliga-Staffel Süd/Südwest zum besten Torschützen ausgezeichnet. Bereits mit 17 Jahren stand er für Hoffenheim bei einem Bundesligaspiel auf dem Platz, womit er den Rekord von Niklas Süle als bis dato jüngster Spieler brach. Zur Saison 2024/25 wechselte Beier nach Dortmund. 2024 wurde er in den Kader der Nationalmannschaft für die EM 2024 berufen.