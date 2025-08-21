Thomas Müller |

Thomas Müller ist ein deutscher Fußballer, der beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft zu den erfolgreichsten Spielern aller Zeiten gehört. Mit den Bayern gewann Müller zahlreiche Titel. Außerdem wurde er 2014 mit dem DFB-Team in Brasilien Weltmeister. Seit der Saison 2025/26 lässt Müller seine Karriere in den Major League Soccer bei den Vancouver Whitecaps ausklingen. ZDFheute informiert über Thomas Müller: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.