  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Lisa Müller macht Praktikum bei bayerischer Landtagspräsidentin

Praktikum bei Landtagspräsidentin:Debatte statt Dressur: Lisa Müller zieht es in den Landtag

|

Vom Reitplatz in den Plenarsaal: Dressurreiterin Lisa Müller macht Praktikum im bayerischen Landtag. Zustande kamen die Schnuppertage allerdings durch ein Missverständnis.

Thomas Müller und seine Frau Lisa Müller

Lisa Müller zieht es vom Reitplatz in den Landtag - zumindest für ein paar Tage. (Archivbild)

Quelle: dpa

Dressurreiterin Lisa Müller (36) absolviert derzeit einige Schnuppertage im bayerischen Landtag. Bis nächsten Mittwoch begleite sie Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) bei diversen Terminen vor allem zur Frauenförderung, bestätigte ein Landtagssprecher einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Auch eine Plenar- und Fraktionssitzung habe sie bereits besucht.

Entstanden ist das Mini-Praktikum durch ein Missverständnis, wie die "Bild" berichtete. "Ich habe bei Frau Aigners Sommerempfang auf Schloss Schleißheim gesagt, dass ich mich für Politik interessiere. Das mache ich schon immer, verpasse keine Talkshow oder Podcast", sagte die Frau des langjährigen Bayern München-Spielers Thomas Müller dem Blatt.

Daraus wurde gemacht, dass ich mir vorstellen könne, in die Politik zu gehen.

Lisa Müller, Dressurreiterin

Thomas Müller neben Mitgliedern der Musqueam First Nation

Empfang mit viel Trubel und viel Tradition: Thomas Müller war im August bestens gelaunt in Vancouver eingetroffen.

14.08.2025 | 0:42 min

Landtagspräsidentin: "Brauchen mehr Frauen, die Lust haben, mitzureden"

Die Folge war ein Treffen mit Aigner im Landtag, in dem die Idee zum Schnupperpraktikum geboren wurde. "Vielleicht kann ihr Engagement auch andere junge Frauen ermutigen, sich stärker politisch einzubringen. Wir brauchen mehr Frauen, die Lust haben, mitzureden und mitzugestalten!", sagte Aigner der "Bild".

Ob Müller sich jedoch vorstellen kann, tatsächlich in die Politik zu gehen, ließ sie zunächst offen. "Mein Sport steht jetzt noch an erster Stelle." Direkt nach den Schnuppertagen im Landtag steht ein Weltcup in Mexiko-Stadt an.

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa
Themen
BayernThomas Müller

Weitere Promi-News

  1. Anke Engelke in der Mitte des Bildes wie sie mit offenem Mund in die Kamera schaut, um sie herum mehrere Menschen mit DB-Klamotten.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Anke Engelke in Serie über die Deutsche Bahn

  2. Taylor Swift - 2025

    "The Life of a Showgirl":Taylor Swifts zwölftes Studioalbum erscheint

    mit Video
  3. People Nicole Kidman Keith Urban

    "Unüberbrückbare Differenzen":Wie Nicole Kidman jetzt ihre Scheidung plant

    mit Video
  4. US-Comedian Jimmy Kimmel

    Late-Night-Show :Tränen und Appell: Jimmy Kimmel ist zurück

    Beatrice Steineke, Washington, D.C.
    mit Video