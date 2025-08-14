Ankunft in Vancouver: Großer Bahnhof für Thomas Müller

Überall Plakate, Fan-Gesänge, Trommel-Marsch: Thomas Müller ist in seiner neuen sportlichen Heimat Vancouver euphorisch empfangen worden.

Der Häuptling der Musqueam First Nation, Wayne Sparrow (r.), begrüßtThomas Müller. Quelle: dpa

Thomas Müller hat den Empfang in Kanadas Metropole Vancouver in vollen Zügen genossen. Der Fußball-Weltmeister von 2014 wurde mit einem traditionellen Trommel-Marsch von Vertretern des Musqueam-Stammes um Häuptling Wayne Sparrow am Vancouver International Airport begrüßt. Dann erfüllte er nach seinem fast zwölfstündigen Flug geduldig die Autogramm- und Selfie-Wünsche.

Mit 13 Meisterschaften ist Thomas Müller der deutsche Rekordmeister beim deutschen Rekordmeister. Die zehn schönsten Tore des legendären Bayern-Stürmers. 11.05.2025 | 5:26 min

Müllers erste Ansprache an die Fans

In einer Sportsbar des Flughafens richtete der 35-Jährige schließlich gegen 17 Uhr Ortszeit erstmals das Wort an die Fans seines neuen Klubs. "Ich bin glücklich, hier zu sein und ein Whitecap zu sein", sagte Müller ins Mikrofon: "Wir wollen die Zukunft zusammen gestalten."

Die zu Hunderten gekommenen Anhänger stimmten sogleich erste Gesänge mit seinem Namen an, Müller klatschte dazu im Takt. Viele Fans waren schon in seinem Trikot mit der Nummer 13 gekommen.

Banner und Plakate mit Müllers Konterfei

Rund um die Ankunft des neuen Stars verfolgten die euphorisierten Anhänger das Halbfinal-Hinspiel ihres Teams im Canadian Championship gegen Forge FC (2:2) auf großen Bildschirmen.

Nach knapp zwölf Stunden Flug in Vancouver angekommen: Thomas Müller (Mitte). Quelle: dpa

Müller wurde mit einem dunklen Van vom Flughafen abgeholt, auf der Fahrt in die Stadt begrüßten ihn unzählige Plakate mit seinem Konterfei. Auch vor dem BC Place Stadium hingen gleich mehrere überdimensionale Banner vom neuen Hoffnungsträger.

Tausende Fans haben den FC Bayern bei der Meisterparty am Münchner Marienplatz gefeiert. Noch einmal im Mittelpunkt: Klub-Ikone Thomas Müller. 18.05.2025 | 3:06 min

Nach einer ersten Nacht in Kanada ist für diese Donnerstag (18 Uhr MEZ) schon die offizielle Vorstellung angesetzt. Am Sonntag soll Müller gegen Houston Dynamo sein Debüt in der Major League Soccer geben - doch gefeiert wurde er schon vorher.

"Thomas hat sich gleich zu Hause gefühlt", schrieben die Whitecaps bei Instagram unter eines der zahlreichen Videos vom Empfang: "Die besten Fans der Liga haben es unvergesslich gemacht."

Standesgemäßer Abschied für Thomas Müller: In seinem letzten Heimspiel für den FC Bayern München gibt es einen 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. 11.05.2025 | 14:39 min

Nach 25 Jahren beim FC Bayern wird die Umstellung groß sein. Er hoffe, sagte Müller, er werde sich "relativ zügig" an die Liga gewöhnen. "Es kann natürlich sein, dass ich ein paar Wochen brauche, mal schauen. Fit bin ich. Den Rest werden wir sehen."

Forsberg: Vancouver mit Müller Titelfavorit

Emil Forsberg, ehemaliger Spieler von RB Leipzig und inzwischen bei den New York Red Bulls unter Vertrag, hat da keine Bedenken. In seinen Augen werde Müller die Vancouver Whitecaps zum Meisterschaftskandidaten machen.

"Natürlich sind sie ein Titelfavorit mit Thomas Müller", sagte Forsberg im Interview mit der "Sport Bild": "Sie haben schon eine gute Mannschaft, sind klar auf Play-off-Kurs. Jetzt kommt er noch dazu, das kann richtig gut werden." Es sei aber nicht nur für Vancouver, sondern auch "für die ganze Liga eine Super-Geschichte".

