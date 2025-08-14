FC Barcelona: Ter Stegen ist offiziell ein Langzeit-Ausfall

Marc-André ter Stegen ist von der spanischen Liga als Langzeitverletzter eingestuft worden. Barca kann damit ein Gros seines Gehalts für die Registrierung seines Rivalen nutzen.

Barcelona kann neuen Torwart registrieren lassen

Ter Stegens Einstufung als Langzeit-Verletzter ist für Barcelona aus finanziellen Gründen wichtig. So kann der Klub nämlich 80 Prozent des Gehalts des ausfallenden Spielers nutzen, um einen neuen Spieler registrieren zu lassen - in diesem Fall ter Stegens Torhüterrivalen Joan Garcia. Garcia soll den Deutschen als Stammtorwart ablösen. Barca kündigte die Registrierung des Torhüters "unverzüglich" an.

Wochenlanger Streit zwischen Barca und ter Stegen

Ter Stegen hatte nach turbulenten Wochen erst am vergangenen Freitag sein Einverständnis erklärt, dass sein Verletzungsbericht an die Liga weitergeleitet werden darf. Ohne diesen hatte diese nicht beurteilen können, wie schwer die Verletzung des Keepers ist.

Barcelona hatte zuvor ein internes Disziplinarverfahren gegen ter Stegen eingeleitet. Durch seine Einwilligung der Datenweitergabe erhielt er sein Kapitänsamt zurück. Seine sportliche Zukunft bei den Katalanen ist allerdings ungewiss.

