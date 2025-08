Thomas Müller wechselt zu den Vancouver Whitecaps in die MLS

Nach 17 Jahren beim deutschen Rekordmeister geht die Reise nun für Thomas Müller in Übersee weiter.

Nach wochenlanger Spekulation ist der Wechsel von Thomas Müller zu den Vancouver Whitecaps besiegelt. Am letzten Mittwoch absolvierte der Weltmeister von 2014 noch eine letzte Einheit auf dem Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße.

Nun steht fest: Müller wechselt in die Major League Soccer (MLS) und wird künftig für den kanadischen Klub auflaufen, bei denen er einen Vertrag bis Ende 2026 erhält.

Müller: "Let's make history"

"Whitecaps - let's make history", sagte Müller in einem Video, das er im Internet veröffentlichte. Dazu schrieb er: "Es ist vollbracht." In einer Mitteilung des neuen Vereins sagte er: "Ich freue mich darauf, nach Vancouver zu kommen und diesem Team zu helfen, die Meisterschaft zu gewinnen." Er habe viel Gutes über die Stadt gehört, komme in erster Linie aber, um Siege zu feiern.