Thomas Müller wird seine Karriere wohl im Ausland fortsetzen

Der erfahrene Stürmer bestätigt zudem endgültig seinen Abschied vom europäischen Spitzenfußball: "Versuche die Chance zu nutzen, auch wenn ich natürlich nicht mehr in Europa bin und auch nicht mehr um die Champions League spiele", sagt Müller.

Ende einer Ära in München

Der Ex-Nationalspieler trug während seiner gesamten Profikarriere ausschließlich das Trikot des FC Bayern München. In 756 Pflichtspielen erzielte er 250 Tore und sammelte stolze 34 Titel - darunter 13 Meisterschaften, sechs Pokalsiege und zwei Champions-League-Trophäen. Mit dem Ende der vergangenen Saison ging diese Ära beim Rekordmeister zu Ende.

Müller wagt das Ausland

Neustart in Nordamerika?

Welches Vereinstrikot er bald tragen wird, verrät der Bundesliga-Veteran noch nicht. Doch der Weg scheint vorgezeichnet. Zur möglichen Liga sagt Müller: "Ich habe mich natürlich mit diesen Themen beschäftigt, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Die MLS ist schon eine interessante Liga - gerade im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Amerika."

Die Major League Soccer (MLS), die nordamerikanische Profiliga, gewinnt durch die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zusätzlich an Bedeutung. Müllers Blick richtet sich also zu neuen Herausforderungen, neuen Bedingungen und einem neuen Kapitel nach einer unvergleichlichen Karriere beim FC Bayern.