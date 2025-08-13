"Hört auf, Kinder zu töten": UEFA mit eindringlicher Botschaft

"Hört auf, Kinder zu töten, hört auf, Zivilisten zu töten": Vor dem Spiel um den UEFA Supercup hat der europäische Fußball-Verband eine eindringliche Botschaft gesendet.

Vor Anpfiff des Spiels um den UEFA-Supercup zwischen Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur hat der europäische Fußballverband (UEFA) eine eindringliche Friedensbotschaft aus dem Stadion im italienischen Udine gesendet.

UEFA: "Hört auf, Kinder und Zivilisten zu töten"

Bei der Aufstellung der beiden Mannschaften wurde ein Banner auf dem Rasen gezeigt mit dem Schriftzug: "Hört auf, Kinder zu töten. Hört auf, Zivilisten zu töten".

Ob sich die Botschaft auf einen konkreten Konflikt in der Welt bezog oder ein allgemeiner Appell war, wurde nicht klar. Auf seinen Social-Media-Kanälen postete der Verband ebenfalls das Banner-Bild und ergänzte: "Die Botschaft ist laut und klar: Ein Banner. Ein Aufruf."

Die Vermutung liegt nahe, dass die Botschaft auf die Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen anspielt. Ein derart deutlicher Appell ist für die UEFA eher ungewöhnlich.

Der Supercup wurde zwischen dem Sieger der Champions League (PSG) und der Europa League (Tottenham) ausgespielt. Paris Saint-Germain gewann mit 4:3 im Elfmeterschießen.

