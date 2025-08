Thomas Müller: Was hinter dem Wechsel nach Vancouver steckt

Sechs Tage sind vergangen seit Thomas Müllers Video im Westernlook, in dem er sagt: "Dann geht’s übern großen Teich." Doch statt sich von der anderen Seite des Atlantiks zu melden, lief Müller am Mittwoch wieder über die Trainingsplätze des FC Bayern , um sich fit zu halten.

Die offizielle Verkündung von Müllers Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) ließ auch am Freitag zunächst auf sich warten. Doch nach allem, was bekannt ist, werden die Vancouver Whitecaps und Müller ihre Zusammenarbeit bald kundtun. Demnach haben sich der Klub aus Westkanada und der Weltmeister von 2014 auf einen Vertrag bis Ende 2026 verständigt.