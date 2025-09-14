Playoffs sicher: Müller mit Tor-Gala am Geburtstag

Drei Tore und Playoffs gesichert:Thomas Müller feiert Geburtstag mit Tor-Gala
Ein Dreierpack am 36. Geburtstag: Für Thomas Müller läuft es bei den Vancouver Whitecaps. Der Ex-Bayer führt sein neues Team zu dessen höchstem Sieg in seiner MLS-Geschichte.
Drei Treffer bei einer historischen Tor-Gala und die Playoff-Qualifikation mit den Vancouver Whitecaps: Besser hätte Thomas Müllers 36. Geburtstag nicht laufen können.
Mit seinem kanadischen Team gelang dem überragenden Fußball-Weltmeister von 2014 beim 7:0 (4:0) gegen Philadelphia Union in der nordamerikanischen Major League Soccer der höchste Sieg der Klub-Geschichte.
Viertes Tor im dritten MLS-Spiel
Mit 52 Punkten haben die Whitecaps in der Western Conference nun frühzeitig das Ticket für die K.o.-Runde gelöst. Müller verwandelte zwei Strafstöße (29. Minute/45.+1) und traf kurz vor dem Ende auch noch per Kopfball (88.) - seine Treffer zwei, drei und vier im dritten MLS-Spiel. Bereits bei seinem Premieren-Tor zum 3:2-Erfolg gegen St. Louis war er vom Elfmeterpunkt erfolgreich gewesen.
Dazu bereitete der Ex-Nationalspieler auch den fünften Treffer der Whitecaps perfekt vor. Emmanuel Sabbi schlenzte Müllers Vorlage ins Netz (61.). Zuvor hatte der in Italien geborene Angreifer auch das 2:0 besorgt (24.), Mathías Laborda zum 1:0 für Vancouver (18.) getroffen.
Der 17 Jahre alte Rayan Elloumi markierte per Kopf das 6:0 (80.). Bereits am Dienstag (Ortszeit) geht es für die Whitecaps in der sogenannten Canadian Championship weiter, einer Meisterschaft nur für Teams aus Kanada. Im Halbfinal-Rückspiel trifft Müllers Team auf Forge FC aus der Canadian Premier League. Das Hinspiel endete Mitte August noch ohne den Deutschen 2:2.
Messi vergibt Elfmeter kläglich
Müller ist seit seinem Wechsel eines der Aushängeschilder der MLS, aber längst nicht das einzige. Superstar Lionel Messi verlor mit Inter Miami in Cincinnati deutlich mit 0:3 (0:1) und scheiterte dabei kläglich mit einem Elfmeter beim Stand von 0:0 (32.). Seinen Versuch in Panenka-Manier konnte Torhüter Kristijan Kahlina problemlos parieren. Miami muss um den Playoff-Einzug in der MLS bangen.
