Thomas Müller verrät in Video: Wechsel "übern großen Teich"

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

MLS "interessante Liga"

Das nun veröffentlichte Video zeigt Müller mit seinem Vater und seinem Bruder, die auf drei Klappstühlen an der Isar sitzen - wohl eine Hommage an die Folge "Der lange Weg nach Sacramento" der einstigen Kult-Serie "Münchner Geschichten" von Helmut Dietl.

Müller bislang ausschließlich beim FC Bayern

"25 Jahre FCB. Schee war's jeden Tag. Auch wenn es jetzt vorbei ist", sagt Müller in dem Clip unter anderem. "Heut is Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is' Montag - und dann is' auf einmal alles vorbei. Dann geht's übern großen Teich", sagt er noch, ehe er auf einem Pferd davonreitet.