All-Star-Game geschwänzt: Messi für Topspiel in MLS gesperrt

Messi und Alba hatten für das Spiel gegen die Auswahl der mexikanischen Liga MX kurzfristig abgesagt, das in der Nacht zu Donnerstag in Austin/Texas stattfand. Messi und Alba waren von Fans und Medien in den MLS-Kader gewählt worden. Der 38-jährige Messi hatte nach der Klub-WM zuletzt fünfmal über 90 Minuten auf dem Feld gestanden und dabei acht Treffer erzielt. Einzige Niederlage in dieser Phase: Ein 0:3 in Cincinnati.