MLS-Finale: Müller gegen Messi - Das Duell der Weltmeister

Thomas Müller greift in seiner ersten Saison mit den Vancouver Whitecaps nach dem Titel in der Major League Soccer (MLS). Im Finale geht es gegen Lionel Messi und Inter Miami.

Ein Finale bringt Thomas Müller längst nicht mehr aus der Ruhe. Für einen Scherz ist der 36 Jahre alte Weltmeister von 2014 auch dann zu haben, wenn es elf Jahre nach dem WM-Finale erneut gegen Lionel Messi geht.

"Aktuell ist es Platz eins. Momentan ist das Finale das Wichtigste in meinem Leben", sagte Müller vor dem Endspiel seiner Vancouver Whitecaps gegen Inter Miami um die Meisterschaft der Major League Soccer am Samstag (20.30 Uhr). Und fügte schmunzelnd an: "Das ist ein guter Spruch, hm?"

Thomas Müller gegen Lionel Messi

Die US-Medien und die MLS vermarkten das Endspiel fast ausschließlich über die beiden Superstars: der Rekordspieler des FC Bayern München gegen das Idol des FC Barcelona, der eine Weltmeister 2014 - der andere amtierender Weltmeister.

Empfang mit viel Trubel und viel Tradition: Thomas Müller ist bestens gelaunt in Vancouver eingetroffen.

"Natürlich schauen die Medien viel auf Messi und Müller, aber es geht um zwei Teams mit attraktivem Spielstil. Es ist ein perfektes Finale. Ich bin sehr dankbar, dass ich Teil davon sein kann", sagte der ehemalige Bayern-Profi, der zuletzt mit "Wehwehchen" zu kämpfen hatte und wohl auf die Zähne beißen muss.

Müllers Neustart in Kanada

Seit er im Sommer nach der Club-WM zu den Whitecaps wechselte, hat sich Müller schnell in Vancouver eingelebt. "Das waren viele emotionale Momente und mehr Nervenkitzel, als ich gedacht habe", sagte er. In elf Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs erzielte er acht Tore und gab drei Vorlagen - eine starke Bilanz, auch wenn Messis 35 Treffer und 21 Assists in 33 Partien unerreicht bleiben.

"Es hilft ja nichts, wenn du den einen Superstar hast, der aber einen ganz anderen Ansatz hat. Für uns ist Thomas Müller der beste Spieler der Welt. Er hat außergewöhnliche Qualitäten und ist zudem ein echter Teamplayer", sagte Whitecaps-Manager Axel Schuster. "Müller ist mir für Vancouver lieber als Messi."

Mehr als ein Duell zweier Stars

Im Finale stehen noch weitere Weltmeister auf dem Platz. Neben Messi spielen in Miami auch Rodrigo De Paul und Sergio Busquets, trainiert wird das Team von Javier Mascherano - 2014 Müllers Gegenspieler in Rio. Für Busquets, Jordi Alba und womöglich Luis Suárez wird es das letzte Spiel ihrer Karriere.

Zudem bestreitet Miami sein letztes Spiel im Chase Stadium in Fort Lauderdale, bevor kommende Saison eine neue Arena in der Nähe des Flughafens eröffnet.

Miami darf dank besserer Hauptrunde das Finale ausrichten - ein Vorteil, denn elf der vergangenen 14 MLS-Titel gingen an das Heimteam. Im Vorjahr siegte das Los Angeles Galaxy mit Marco Reus.

Als Müller auf diese Statistik angesprochen wurde, reagierte er gelassen: "Wie ist unsere Chance? 10 Prozent? 20? Weniger?" Und nach kurzer Pause: "Okay, aber es gibt noch Chancen. Ich bin froh, das zu hören." Aus der Ruhe bringt ihn so schnell nichts.

Quelle: SID, dpa