Thomas Müller schafft Titel-Rekord mit kanadischem Pokalsieg

Kanadischer Pokalsieger:35 Titel, 300 Tore: Titel-Rekord für Thomas Müller
Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps zum kanadischen Pokalsieg geführt. Mit Titel Nummer 35 ist er nun deutscher Titel-Rekordhalter.
Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps zum kanadischen Pokalsieg geführt, für den Verein war es der vierte Triumph in Folge. Der 36 Jahre alte Ex-Nationalspieler war mit einem Tor und einer Vorlage am 4:2 (3:1)-Erfolg über den Lokalrivalen Vancouver FC maßgeblich beteiligt.
Mit jetzt 35 Titeln zog der Weltmeister von 2014 an Toni Kroos (34 Titel) vorbei und ist nun alleiniger deutscher Titel-Rekordhalter.
300. Müller-Tor zum 2:0
Müller leitete in der fünften Minute die frühe Führung durch Ali Ahmed ein. Dann verwandelte der langjährige Bayern-Profi in der zehnten Minute einen Foulelfmeter zum 2:0 - es war das insgesamt 300. Tor seiner Profikarriere.
Ahmed erneut (36.) und der für Müller eingewechselte Ryan Gauld (83.) erzielten die weiteren Treffer für das Team aus der nordamerikanischen Profiliga MLS. Für den Vancouver FC aus der kanadischen Liga verkürzten vor 18.372 Zuschauern Thierno Bah (35.) und Nicolas Mezquida (85.).
