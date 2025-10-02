  3. Merkliste
Thomas Müller schafft Titel-Rekord mit kanadischem Pokalsieg

Kanadischer Pokalsieger:35 Titel, 300 Tore: Titel-Rekord für Thomas Müller

|

Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps zum kanadischen Pokalsieg geführt. Mit Titel Nummer 35 ist er nun deutscher Titel-Rekordhalter.

Thomas Müller von den Vancouver Whitecaps hebt den Voyageurs Cup nach dem Sieg gegen den FC Vancouver im Finale der kanadischen Meisterschaft in Vancouver.

"Titel-Hamster" Thomas Müller mit dem Siegerpokal.

Quelle: ETHAN CAIRNS/The Canadian Press/AP/dpa

Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps zum kanadischen Pokalsieg geführt, für den Verein war es der vierte Triumph in Folge. Der 36 Jahre alte Ex-Nationalspieler war mit einem Tor und einer Vorlage am 4:2 (3:1)-Erfolg über den Lokalrivalen Vancouver FC maßgeblich beteiligt.

Mit jetzt 35 Titeln zog der Weltmeister von 2014 an Toni Kroos (34 Titel) vorbei und ist nun alleiniger deutscher Titel-Rekordhalter.

Thomas Müller neben Mitgliedern der Musqueam First Nation

Empfang mit viel Trubel und viel Tradition: Thomas Müller ist bestens gelaunt in Vancouver eingetroffen. Schon am Montag könnte er seinen Einstand bei den Whitecaps geben.

14.08.2025 | 0:42 min

300. Müller-Tor zum 2:0

Müller leitete in der fünften Minute die frühe Führung durch Ali Ahmed ein. Dann verwandelte der langjährige Bayern-Profi in der zehnten Minute einen Foulelfmeter zum 2:0 - es war das insgesamt 300. Tor seiner Profikarriere.

Ahmed erneut (36.) und der für Müller eingewechselte Ryan Gauld (83.) erzielten die weiteren Treffer für das Team aus der nordamerikanischen Profiliga MLS. Für den Vancouver FC aus der kanadischen Liga verkürzten vor 18.372 Zuschauern Thierno Bah (35.) und Nicolas Mezquida (85.).

Harry kane und Thomas Müller feiern auf dem Rathausbalkon mit Meisterschale.

Tausende Fans haben den FC Bayern bei der Meisterparty am Münchner Marienplatz gefeiert. Noch einmal im Mittelpunkt: Klub-Ikone Thomas Müller.

18.05.2025 | 3:06 min

Quelle: dpa, SID
