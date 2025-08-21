  3. Merkliste
Lionel Messi - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lionel Messi

|
Lionel Messi ist ein argentinischer Fußballer und gilt als einer der besten Spieler aller Zeiten. Mit dem FC Barcelona gewann er zahlreiche Titel, darunter vier Mal die Champions League. 2022 wurde Messi mit der Nationalmannschaft Argentiniens Weltmeister. ZDFheute informiert zu Messi: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe zur Nummer zehn im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zu Lionel Messi

Biografie

Lionel Andrés Messi Cuccittini wurde 1987 in Rosario, Argentinien geboren und kam bereits mit 13 Jahren in die Nachwuchsakademie des FC Barcelona. Bei Barca startete der Argentinier eine Weltkarriere und gewann Titel über Titel. Mit der Nationalmannschaft seines Heimatlandes stellten sich die großen Erfolge des mehrfachen Weltfußballers zunächst nicht ein. Erst 2021 gewann er mit der Copa America den ersten Titel mit der Seleccion. 2022 krönte Messi seine Karriere mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Nach seinem Abschied aus Barcelona spielte er zwischenzeitlich für PSG, mittlerweile in der Major League Socce für Inter Miami.

