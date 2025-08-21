Lionel Messi - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lionel Messi |

Lionel Messi ist ein argentinischer Fußballer und gilt als einer der besten Spieler aller Zeiten. Mit dem FC Barcelona gewann er zahlreiche Titel, darunter vier Mal die Champions League. 2022 wurde Messi mit der Nationalmannschaft Argentiniens Weltmeister. ZDFheute informiert zu Messi: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe zur Nummer zehn im Überblick.