Messi blass, Torhüter glänzen: Klub-WM: Wenig Spektakel beim Auftaktspiel

Keine Treffer, aber eine pompöse Eröffnungsfeier und viele Superstars auf der Tribüne in Miami: Der Start der von der FIFA proklamierten "neuen Ära" mit dem XXL-Format der umstrittenen Klub-Weltmeisterschaft hat in den USA in politisch brisanten Zeiten zumindest für ein kleines Spektakel gesorgt.

Über 60.000 Zuschauer im Stadion

Torhüter-Oldie überragt

Sein Verein verzweifelte vor allem in der ersten Hälfte: nicht an Messi, nicht an Luis Suarez, nicht an Sergio Busquets, sondern an Torhüter Oscar Ustari. Der 38 Jahre alte Argentinier brachte den Gegner mit mehreren Paraden zur Verzweiflung. Trezeguet scheiterte am Routinier kurz vor der Pause vom Elfmeterpunkt. "Er hat uns am Leben gehalten", betonte Miamis Trainer Javier Mascherano über den Schlussmann.