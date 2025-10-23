Vertragsverlängerung: Messi spielt bis 41 Jahre - auch die WM?

Fußball-Weltstar Lionel Messi verlängert in den USA und damit seine Karriere bis 2028. Spielt er auch die WM im kommenden Jahr?

Lionel Messi hat seinen Vertrag bei Inter Miami um drei Jahre verlängert. Der mittlerweile 38 Jahre alte Argentinier wird damit bis Ende 2028 für den Klub von Mitbesitzer David Beckham spielen. Messi wird dann 41 Jahre alt sein. Sein "ewiger" Rivale Cristiano Ronaldo hatte es vorgemacht, als er bei Al-Nassr in Saudi-Arabien bis 2027 unterschrieb - dann ist CR7 sogar stolze 42 Jahre alt.

Mit dem neuen Vertrag setzte der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft wohl auch das entscheidende Signal Richtung WM im kommenden Sommer. Argentinien ist Titelverteidiger.

Spielt Messi doch noch eine WM?

Mit dem neuen Kontrakt dürfte Messi im kommenden Sommer dann auch alles daran setzen, bei der WM in seiner neuen Fußball-Wahlheimat USA den Titel zu verteidigen.

Auch wenn sich der Fußball-Weltstar immer noch nicht klar bekannt hat zu seiner sechsten WM-Teilnahme: Dass er bei Inter Miami noch drei Jahre weitermacht und nicht mehr für seine Albiceleste bei der WM aufläuft, ist nicht vorstellbar. "Warum Messis Verlängerung eine große Nachricht für die Nationalmannschaft ist", titelte die Sportzeitung "Olé" und schrieb:

Die Legende macht weiter. „ Sportzeitung "Olé"

Jüngst hatte Messi bei seinem vermutlich letzten Pflicht-Länderspiel auf argentinischem Boden keine eindeutige Botschaft an seine Fans gegeben. "Wir werden sehen", hatte er Anfang September betont: "Wenn ich mich gut fühle, genieße ich es. Wenn ich mich nicht gut fühle, habe ich aber ehrlich gesagt keine Freude daran", erklärte Messi: "Ich habe noch keine Entscheidung bezüglich der Weltmeisterschaft getroffen."

Messi wurde in Katar erstmals Weltmeister

2022 in Katar hatte der Ausnahmefußballer im fünften Anlauf den so ersehnten WM-Triumph geschafft. Vor dem Turnier hatte Messi mehrfach betont, dass dies sein letztes WM-Turnier sein sollte. Mit Blick auf die WM im kommenden Jahr hat er dann später immer wieder betont, dass er sich nicht festlegen und schauen wolle, wie es ihm geht.

Der große Titel mit Miami blieb bislang aus. 2023 gewann Messi mit Miami den Leagues Cup, verpasste aber die Play-offs. In dieser Saison trifft Miami als drittbestes Team der Liga in Runde eins der Play-offs auf den Nashville SC. Mit 29 Toren in 28 Hauptrundenspielen ist Messi Torschützenkönig, sein Glanz überstrahlt auch weiterhin den aller anderen prominenten MLS-Stars wie Thomas Müller, Marco Reus oder Heung-Min Son.

