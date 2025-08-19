Cristiano Ronaldo - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Cristiano Ronaldo zählt zu den erfolgreichsten Fußballspielern aller Zeiten. Der portugiesische Nationalspieler wurde mehrfach zum Weltfußballer des Jahres gekürt. Vor allem mit seinem Ex-Klub Real Madrid gewann er zahlreiche Titel und mit Portugal 2016 die EM. Aktuelle News und Hintergründe zu Cristiano Ronaldo in der Übersicht.

Biografie

Cristiano Ronaldo wurde 1985 in Funchal auf Madeira geboren und ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten. Seine Weltkarriere begann bei Sporting Lissabon, von wo er 2003 zu Manchester United wechselte. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er im Trikot von Real Madrid. Ronaldo erhielt zahlreiche individuelle Auszeichnungen und spielt heute in Saudi-Arabien für Al-Nassr.