Cristiano Ronaldo - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

0:38 min
Cristiano Ronaldo
|
Cristiano Ronaldo zählt zu den erfolgreichsten Fußballspielern aller Zeiten. Der portugiesische Nationalspieler wurde mehrfach zum Weltfußballer des Jahres gekürt. Vor allem mit seinem Ex-Klub Real Madrid gewann er zahlreiche Titel und mit Portugal 2016 die EM. Aktuelle News und Hintergründe zu Cristiano Ronaldo in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Cristiano Ronaldo
- Analyse
Portugal gewinnt Nations League:Ronaldo, 40 - der allerbeste Klotz am Beinvon Vinzent Tschirpke
- mit Video
Finale der Nations League:Portugal besiegt Spanien im Elfmeterschießen
- mit Video
Halbfinale der Nations League :Deutschland verspielt Führung und verpasst Finalevon Sebastian Ungermanns
- mit Video
Warum Portugal schwächelt:Ronaldo, ein Komplex und viele Zweifelvon Florian Haupt
Forbes-Rangliste:Das sind die bestbezahlten Sportler der Welt
Ronaldo wird 40:Ein Fußball-Mythos spielt gegen die Zeit
- 0:29 min
Nachrichten | hallo deutschland:Cristiano Ronaldo schreibt Geschichtevon Ulrich Langer
Gegen Portugal wieder keine Tore:Frankreich: Mit Minimalismus ins Halbfinalevon Claudio Palmieri
- 0:31 min
Fußball-Europameisterschaft:Welche Konsequenzen drohen Flitzern?
Maßnahmen gegen Selfiejäger:UEFA geht stärker gegen Flitzer vor
Portugal gegen Tschechien:Warum der Hype um Ronaldo ungebrochen istvon Ullrich Krömer, Leipzig
Ligaspiel in Saudi-Arabien:Obszöne Geste: Cristiano Ronaldo empört Fans
- 0:55 min
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Sperre für "eitelsten Kicker"
- 1:31 min
Nachrichten | heute:Ronaldo - Saisonbeginn vor Gerichtvon Florian Haupt
Biografie
Cristiano Ronaldo wurde 1985 in Funchal auf Madeira geboren und ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten. Seine Weltkarriere begann bei Sporting Lissabon, von wo er 2003 zu Manchester United wechselte. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er im Trikot von Real Madrid. Ronaldo erhielt zahlreiche individuelle Auszeichnungen und spielt heute in Saudi-Arabien für Al-Nassr.