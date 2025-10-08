Ronaldo: Erster Fußball-Milliardär der Welt

Erstmals wird ein Fußballer laut dem Finanzunternehmen Bloomberg als Milliardär geführt: Cristiano Ronaldo hat demnach ein Vermögen von rund 1,2 Milliarden Euro.

Superstar Cristiano Ronaldo hat wieder einmal einen Rekord aufgestellt. Laut dem Medien- und Finanzunternehmen Bloomberg ist der Portugiese der erste Fußballspieler, der den Milliardärsstatus erreicht hat. Der 40-Jährige wird erstmals im Bloomberg Billionaires Index geführt, der das Vermögen der reichsten Menschen der Welt erfasst.

Ronaldo im elitären Kreis namhafter Sportler

Demnach soll Ronaldo, derzeit für Al-Nassr in der saudi-arabischen Pro League aktiv, ein Reinvermögen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar (etwa 1,2 Milliarden Euro) besitzen. Damit begibt er sich in den elitären Kreis von Sportlern wie Michael Jordan, Tiger Woods, LeBron James und Roger Federer, die laut Forbes und Bloomberg diesen Status erreicht haben.

Bloombergs Schätzungen berücksichtigen Karriereeinnahmen, Investitionen und Werbeverträge. Zwischen 2002 und 2023 habe Ronaldo über 550 Millionen Dollar (473 Millionen Euro) an Gehalt verdient. Hinzu kommen hochdotierte Sponsorendeals mit Nike und Armani.

Lukrativer Wechsel nach Saudi-Arabien

Einen besonderen Schub hatte Ronaldos Wechsel nach Saudi Arabien gebracht, wo er erst Ende Juni einen neuen lukrativen Zweijahresvertrag (laut BBC etwa 344 Millionen Euro wert) bei Al-Nassr unterschrieb. Als Ronaldo 2022 in die saudische Pro League wechselte, wurde er Berichten zufolge mit einem Jahresgehalt von 200 Millionen Euro zum bestbezahlten Spieler der Fußballgeschichte.

Ronaldo ist auf und neben dem Platz ein Mann der Superlative. 2009 war der damals 24-Jährige für eine Rekordablöse von 94 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid gewechselt. Er ist zudem auf dem Weg die unglaubliche Marke von 1.000 Pflichtspieltoren in Klub und Nationalmannschaft zu erreichen und hat die meisten Länderspiele (223) im Fußball absolviert.

