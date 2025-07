Weltweite Anteilnahme: Auch Ronaldo trauert um Teamkollege Jota

Es war mitten in der Nacht, als es zur Tragödie kam. Gegen 0.30 Uhr saßen Diogo Jota und sein Bruder in einem Lamborghini , sie versuchten ein anderes Fahrzeug zu überholen, an ihrem Auto platzte ein Reifen, sie kamen von der Autobahn 52 in der Region Zamora im Nordwesten von Spaniens ab. Der Lamborghini fing Feuer - Jota und sein Bruder André Silva wurden aus dem Leben gerissen. Und die Fußball-Welt steht unter Schock.