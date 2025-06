Portugal hat überraschend die Nations League gewonnen. Ronaldo und Co. setzten sich Elfmeterschießen mit 5:3 (2:2, 2:2, 1:2) gegen Titelverteidiger Spanien durch.

Und natürlich richteten sich auch im Moment des Triumphs alle Blicke auf Cristiano Ronaldo. Die Fans in der Münchner Arena, der Trainerstab, die Kamerateams sowieso: Sie alle schauten auf den weinend am Boden liegenden Superstar, als Portugal gerade den entscheidenden Elfmeter zum Finalsieg gegen Spanien verwandelt hatte.

Talente im Schatten Ronaldos

Was sie alle gemein haben? Ihnen gehört die Gegenwart und Zukunft der portugiesischen Nationalmannschaft, sie zählen europaweit zu den besten auf ihren jeweiligen Positionen - aber im Schatten von Ronaldo interessiert das kaum jemanden.

Gerade in Deutschland war es anfangs mit der Akzeptanz des jungen Wettbewerbs nicht weit her. Das hat sich geändert.

Generationen-Duell mit Lamine Yamal

Schließlich hatte der Mega-Mega-Megastar seinen Job auch im zweiten Spiel des Final-Four-Turniers erfüllt, und das heißt im Jahr 2025: ein Tor zu erzielen. Genau das gelang ihm in der 61. Minute: Ronaldo verwertete eine abgefälschte Flanke per Direktabnahme im Fünfer.

Für viele Betrachter hatte die Szene zusätzlichen Symbolwert, weil Vorlagengeber Mendes zuvor Spaniens 17-jährigen Superstar Lamine Yamal überlaufen hatte und diesen im Vergleich mit dem später jubelnden Ronaldo ziemlich alt aussehen ließ. Hat der 40-Jährige also das Generationen-Duell mit dem hochtalentierten Yamal gewonnen?

Trotzdem ein Klotz am Bein

Denn Ronaldo weist zwar weiter eine herausragende Torquote auf, darüber hinaus ist er seiner Mannschaft aber eher ein Klotz am Bein. Zu jeder Partie, in der er aufläuft, gehört eine Vielzahl von Ballverlusten, die meist gegnerische Konter zur Folge haben. Ronaldo hält die Bälle oft zu lange, er sprintet nicht mehr schnell genug, das Gegenpressing lehnt er meist komplett ab.

Gerade weil er aber andauernd weiter trifft, dürfte sein Trainer Roberto Martinez kaum die Autorität besitzen, den Stürmer nicht zu berücksichtigen. Ronaldo stellt sich selbst per Direktmandat auf, und zwar solange er das will. Voraussichtlich, das deutete er zuletzt immer wieder an, gilt dieser Wille mindestens bis zur WM 2026.