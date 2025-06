Die deutsche Nationalmannschaft unterliegt Portugal mit 1:2. Nach dem 1:0 durch Wirtz drehen die Gäste per Doppelschlag die Partie. Cristiano Ronaldo besorgt den Siegtreffer. 04.06.2025 | 9:06 min

Deutschland ist im Halbfinale der Nations League ausgeschieden. Gegen Portugal verlor die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann trotz Führung mit 1:2 (0:0). Das entscheidende Tor besorgte Superstar Cristiano Ronaldo in der 68. Minute.

Bundestrainer Julian Nagelsmann überraschte in seiner Startelf vor allem auf einer Position: Nick Woltemade durfte im Sturmzentrum von Beginn an ran, feierte somit sein Debüt in der A-Nationalmannschaft.

Verzögerung wegen Hagels in München

Weil es knapp 45 Minuten vor dem Anpfiff heftig hagelte, mussten beide Teams ihr Aufwärmen vorübergehend abbrechen. Entsprechend pfiff Schiedsrichter Slavko Vincic das Spiel mit etwas Verzögerung um 21.10 Uhr an.

Musste sein Aufwärmen aufgrund des heftigen Hagels abbrechen: Marc-André Ter Stegen. Quelle: dpa

Außerdem wurde Joshua Kimmich vor dem Spiel geehrt. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft absolvierte sein insgesamt 100. Länderspiel.

Das Spiel begann schwungvoll, beide Teams kamen früh zu guten Abschlussmöglichkeiten. Sowohl der Schuss von Leon Goretzka (3.) als auch der von Ronaldo (7.) ließen jedoch Druck und Präzision vermissen.

Deutschland zu Beginn ungenau

Die DFB-Elf leistete sich zu Beginn einige Abspielfehler im Spielaufbau, die Iberer bekamen so immer wieder Gelegenheiten schnell umzuschalten. Vor allem Linksaußen Pedro Neto zeigte sich sehr aufmerksam und engagiert in den Offensivbemühungen der Martinez-Elf - sein Schuss in der 11. Minute segelte jedoch deutlich über das Tor.

Kämpfer, Leistungsträger, Anführer: Joshua Kimmich bestreitet als 14. deutscher Nationalspieler sein 100. Länderspiel. Ein großer Titel fehlt dem Kapitän aber noch. 04.06.2025 | 3:21 min

Deutschland stabilisierte sich danach etwas - und kam selber wieder zu Chancen. Gegen Woltemade (19.) und Leon Goretzka (21.) blieb Diogo Costa im portugiesischen Tor jedoch Sieger.

DFB-Elf ohne Spielfluss

Die Nagelsmann-Elf erarbeitete sich in der Folge mehr Kontrolle und Ballbesitz. Portugal blieb vor allem in Form von Pässen in die Schnittstellen der DFB-Abwehr und in Person von Pedro Neto gefährlich - Koch klärte in der 33. Minute in höchster Not.

Ein Bild zog sich durch den gesamten Abschnitt: Die im Vergleich zum letzten Länderspiel auf sechs Positionen veränderte deutsche Mannschaft leistete sich viele Fehler im Aufbau. Dadurch entstand zu selten echter Spielfluss in der Offensive.

Gerade in Deutschland war es anfangs mit Akzeptanz des jungen Wettbewerbs nicht weit her. Das hat sich geändert. Das DFB-Team ist heiß auf den "kleinen Titel". 04.06.2025 | 2:46 min

Ronaldo verpasst, Wirtz köpft ein

Auch nach dem Seitenwechsel zunächst gewohntes Bild - nach Fehlpass von Jonathan Tah flankte Nuno Mendes an den Fünfmeterraum, wo Ronaldo hauchzart die Führung der Portugiesen verpasste (47.). Die fiel knapp eine Minute später auf der Gegenseite.

Diesmal verlor Portugal den Ball in der Vorwärtsbewegung. Wirtz bediente Kimmich, der via herrlichem Chipball die gesamte Hintermannschaft der Iberer überwand und den Noch-Leverkusener erneut in Szene setzte.

Aus rund sechs Metern köpfte Wirtz in die rechte Ecke ein - ein Treffer der auch der kurzen Überprüfung des VAR danach standhielt. Woltemade stand bei Entstehung des Treffers nicht wie zunächst vermutet im Abseits.

DFB-Team unterliegt Portugal : Nagelsmann analysiert Nations-League-Aus Bundestrainer Julian Nagelsmann analysiert das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Portugal. 1:46 min

Portugal besser und dreht das Spiel

Die Portugiesen zeigten sich wenig geschockt, drückten in der Folge auf einen eigenen Treffer, die deutsche Abwehr wirkte anfällig. Während Bruno Fernandes und Ronaldo noch scheiterten, besorgte der eingewechselte Francisco Conceicao den verdienten Ausgleich.

Er traf mit einem herrlichen Schlenzer aus rund 22 Metern halbrechte Position (63.) - wurde bei seinem Solo vorher aber auch auffällig wenig von den deutschen Verteidigern gestört.

Wegen Ausraster im Copa-Finale : Nagelsmann zeigt Rüdiger "Gelb" Noch so eine Aktion - und es hat Folgen in der Nationalmannschaft: Bundestrainer Julian Nagelsmann erteilt Antonio Rüdiger wegen dessen Ausraster im Copa-Finale eine Verwarnung. mit Video

Der Ausgleich wirkte wie ein Wirkungstreffer auf die deutsche Elf. Portugal erhöhte den Drück und drehte das Spiel. Ein Doppelpass reichte, um die Hintermannschaft des DFB auszuhebeln.

Nuno Mendes legte im Strafraum quer auf Ronaldo der nur noch einschieben musste (68.). Er ist der älteste Spieler, der je gegen eine deutsche Nationalmannschaft traf.

Nagelsmanns Team bemüht

Die DFB-Elf war daraufhin bemüht, selbst wieder die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Bundestrainer Julian Nagelsmann schöpfte früh alle fünf Wechsel aus, diese jedoch zeigten nicht die gewünschte Wirkung.

Portugal verteidigte seine Führung bis zum Abpfiff diszipliniert, Conceicao verpasste in der 82. Minute sogar die vorzeitige Entscheidung. Deutschland wurde nur noch einmal gefährlich. Der Schuss des eingewechselten Karim Adeyemi klatschte aber nur an den Außenpfosten (83.).

Kurz vor Schluss verhinderte Marc-André Ter Stegen mit starken Paraden noch eine höhere Niederlage - am Aus änderte das jedoch nichts.