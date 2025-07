Fussball: Liverpool-Spieler Diogo Jota stirbt bei Verkehrsunfall

Trauer um Diogo Jota: Der Stürmerstar des FC Liverpool ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Polizei bestätigte den Tod des Portugiesen, der nur 28 Jahre alt wurde.

Auch sein Bruder Andre Silva, Profi in der zweiten portugiesischen Liga beim FC Penafiel, starb bei dem Unfall. Jota hinterlässt seine Ehefrau Rute Cardoso, die er erst vor anderthalb Wochen geheiratet hatte, und drei Kinder.

Portugiesischer Verband: "Zutiefst erschüttert"

"Der portugiesische Fußballverband und der gesamte portugiesische Fußball sind zutiefst erschüttert über den Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva heute Morgen in Spanien", schrieb der Verband bei X.

Er sei nicht nur ein fantastischer Spieler gewesen, "sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch, der von all seinen Mit- und Gegenspielern respektiert wurde, der eine ansteckende Freude ausstrahlte und ein Bezugspunkt in seiner Gemeinschaft war."

Liverpool bittet um Schutz von Jotas Umfeld

Auch Jotas Klub FC Liverpool, ehemalige Weggefährten und Mitspieler drückten in den sozialen Netzwerken ihre Bestürzung aus. "Der Liverpool Football Club ist erschüttert über den tragischen Tod von Diogo Jota", teilte der Verein mit.

"Der Verein wurde darüber informiert, dass der 28-Jährige infolge eines Verkehrsunfalls in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder André verstorben ist." Der FC Liverpool werde sich vorerst nicht weiter dazu äußern, hieß es, und bat darum, "die Privatsphäre der Familie, Freunde, Teamkollegen und Vereinsmitarbeiter von Diogo und André zu respektieren, während sie versuchen, mit diesem unvorstellbaren Verlust umzugehen. Wir werden ihnen weiterhin unsere volle Unterstützung zukommen lassen."

Medienberichten aus Spanien und Portugal zufolge verunglückte Jota mit seinem Bruder am frühen Morgen. Der Unfall soll sich auf der Autobahn 52 in Höhe der Gemeinde Cernadilla ereignet haben. Die zuständige Einsatzzentrale soll demnach mehrere Anrufe erhalten haben, in denen sie auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde.