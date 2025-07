Aitana Bonmatí (Spanien)

Die Spielmacherin vom FC Barcelona wurde zuletzt zweimal in Folge mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet. In der abgelaufenen Saison führte sie Barça als beste Spielerin der Champions League fast zum Triple. Mit Technik, Übersicht und Spielintelligenz soll sie den ballbesitzorientierten Fußball der Spanierinnen lenken - sofern sie rechtzeitig fit wird: Kurz vor Turnierstart wurde Bonmatí mit viraler Meningitis ins Krankenhaus eingeliefert, das sie in der Zwischenzeit aber wieder verlassen konnte.

Vorhang auf für die Fußball-EM der Frauen: Am 2. Juli geht es los. Wer sind die Favoriten? Was ist drin für das DFB-Team? Alles Wichtige zum Turnier in der Schweiz.

Pernille Harder (Dänemark)

Ewa Pajor (Polen)

Trotzdem schreibt Pajor ihre eigene Geschichte. In neun Jahren beim VfL Wolfsburg sammelt sie zwölf nationale Titel. Jedoch wartet sie mit fünf Finalniederlagen in der Champions League noch auf ihren ersten europäischen Pokal. Bei der EM werden ihre Polinnen maximal als mögliches Überraschungsteam gehandelt.

Sakina Karchaoui (Frankreich)

Jule Brand (Deutschland)

Chloe Kelly (England)

Das DFB-Team will in der Schweiz den neunten EM-Titel gewinnen. In Gruppe C geht es gegen Polen, Dänemark und Schweden. Wie weit geht der deutsche Weg bei der Europameisterschaft?

