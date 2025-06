Lea Schüller will bei der EM in der Schweiz als Torjägerin für Furore sorgen. Allerdings auf eine ganz andere Art, als es Alexandra Popp vor drei Jahren in England gemacht hat.

Jedes Turnier dient stets auch als Schaufenster. Gerade der Frauenfußball lockt ein größeres Publikum vor allem dann, wenn Europa- oder Weltmeisterschaften anstehen. Der Rummel beim Medientag im Trainingslager in Herzogenaurach gab bereits einen guten Vorgeschmack darauf, wie die deutschen Nationalspielerinnen mit dem Umzug ins Basecamp nach Zürich ab Montag ins Rampenlicht rücken.

Mittendrin statt nur dabei: Lea Schüller. Die Mittelstürmerin mit der Nummer elf auf dem Rücken. Bei der EM-Endrunde in der Schweiz (2. bis 27. Juli) wird angesichts ihrer famosen Quote von 52 Toren in 75 Länderspielen viel erwartet.

Mit einer Mischung aus Erfahrung und Jugend starten die deutschen Fußballerinnen in ihre Titelmission bei der EM in der Schweiz. Bundestrainer Wück ist zufrieden. 12.06.2025 | 0:14 min

Schüller bei der EM: Keine Vergleiche mit Popp, bitte

Nur mit einer Sache soll ihr niemand kommen: Dass sie wegen des Rücktritts von Alexandra Popp jetzt Stürmerin Nummer eins sei. An dieser Stelle kann die 27-Jährige fast ein bisschen garstig klingen. "Bei der letzten EM habe ich auch von Anfang an gespielt, habe dann Corona bekommen und wir hatten zum Glück 'Poppi', die es gerichtet hat", sagte Schüller auf dem Medientag im Gespräch mit ZDFheute.

Die ständigen Assoziationen mit der Ikone nerven sie nicht, doch sie wehrt sich gegen eine oberflächliche Betrachtung: Tatsächlich hatte sie bereits vor drei Jahren der beim VfL Wolfsburg spielenden Stürmerin bei den DFB-Frauen sportlich den Rang abgelaufen.

Spielplan, Favoriten, Streams : Alles Wichtige zur Frauen-EM 2025 Die DFB-Frauen sind im EM-Fieber. Am 2. Juli geht es los. Wo wird gespielt? Wer sind die Favoriten? Welche Spiele gibt's im Livestream? Das Wichtigste zum Turnier in der Schweiz. von Greta Lange / Zoe Kapoor FAQ

Es gibt nur eine Gemeinsamkeit mit Alexandra Popp

Im Auftaktspiel der EM 2022 gegen Dänemark (4:0) traf sie als Angreiferin der Startelf, ehe sie im Quartier in Brentford das Virus erwischte. Erst danach war der Weg für die Popp-Festspiele auf der Insel geebnet. Um eines von ihrer Seite mal klar zu formulieren: "Wir sind so unterschiedlich - für mich hat sich nichts verändert!" Aber beide zeichnet doch eine enorme Kopfballstärke aus? "Ich glaube, das ist unsere einzige Gemeinsamkeit", sagt Schüller.

Schlagerstar Wolfgang Petry überrascht das DFB-Frauenteam im EM-Trainingslager. Die Spielerinnen feiern singend mit einer Polonaise – ein virales Video sorgt für EM-Stimmung. 25.06.2025 | 0:40 min

Popp habe mit ihrer Physis, ihrer Präsenz dem Team geholfen. Machte Bälle fest - oder verwandelte entschlossen.

Ich bin eine Spielerin, die von der Schnelligkeit lebt, die in die Tiefe geht. Ich habe jetzt auch Variabilität gelernt. „ Lea Schüller, Fußballspielerin

Und was sie auch sagen will: "Ich bin ein ganz anderer Typ." Eben nicht die Kapitänin, an die sich alle - inklusive der Öffentlichkeit - klammern, um Halt zu finden.

108 Länderspiele und neun Turniere mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft - Sara Däbritz ist die erfahrenste Spielerin der DFB-Auswahl für die anstehende EM in der Schweiz. 24.06.2025 | 1:53 min

Offensivpower ist beeindruckend

Bei der WM 2023 hatte die damalige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch versucht, mit einer Doppelspitze zu agieren, ehe Horst Hrubesch bei Olympia die Kapitänin Popp ins zentrale defensive Mittelfeld verschob. Dass nun mit Christian Wück erneut ein Bundestrainer das Sagen hat, der früher selbst auf ihrer Position spielt, begrüßt Schüller zwar, aber deswegen bekomme sie keine extra Tipps.

"Ich mag die Spielweise von Christian sehr, dass wir als Team offensiver sind. Wir machen viel tieferes Pressing, als wir es bei Horst getan haben. Wir lassen dem Gegner den Ball, um unsere Schnelligkeit vorne auf allen Positionen auszuspielen", so Schüller. Kaum ein Konkurrent, abgesehen vielleicht von Frankreich, verfügt über so viel Offensivpower, was Qualität und Quantität im Kader angeht.

Wir können ein- und auswechseln wie wir wollen und wissen: Da ist Torgefahr ohne Ende. „ Lea Schüller, Fußballspielerin

Das DFB-Team will in der Schweiz den neunten EM-Titel gewinnen. In Gruppe C geht es gegen Polen, Dänemark und Schweden. Wie weit geht der deutsche Weg bei der Europameisterschaft? 17.06.2025 | 8:11 min

Sprungbrett SGS Essen war wichtig

Gerade sie kommt in längeren Gesprächen besser rüber als in kurzen Interviews vor der Kamera. Sie studiert Wirtschaftsingenieurwesen an der Fern-Uni, hat auch Praktika absolviert. Gut möglich, dass sie nach der Karriere in diesem Bereich ein berufliches Auskommen findet.

Wie viele andere Nationalspielerinnen hat die aus Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen stammende Fußballerin sehr vom Ausbildungsverein SGS Essen profitiert, ehe sie 2020 zum FC Bayern wechselte.

Bundestrainer Christian Wück hat den Kader für die Frauen-EM in der Schweiz bekannt gegeben. Die DFB-Auswahl will um den Titel mitspielen. 13.06.2025 | 0:59 min

In München heißt es bei ihren Toren stets, dass es mal wieder "schüllert". Der von Klubikone Thomas Müller abgeleitete Quervergleich schmeichelt ihr. "Es ist eine Ehre, auf diese Weise mit jemandem wie ihm verglichen zu werden", sagte sie einmal.

Bei den Bayern steht sie noch bis 2026 unter Vertrag. Eine Verlängerung könnte bei ihren Qualitäten für den Deutschen Meister und Pokalsieger teuer werden - erst recht, wenn sie das Schaufenster in der Schweiz für sich nutzt.