Mit einer Mischung aus Erfahrung und Jugend starten die deutschen Fußballerinnen in ihre Titelmission bei der EM 2025 in der Schweiz . Elf Vize-Europameisterinnen und sieben Turnierneulinge nominierte Bundestrainer Christian Wück für seinen 23er-Kader ohne Überraschungen, der von Kapitänin Giulia Gwinn (FC Bayern) angeführt wird.

Im letzten Spiel vor der EM gewinnen die deutschen Fußballerinnen in der Nations League in Österreich mit 6:0. Alle Treffer fallen vor der Pause, der erste nach 14 Sekunden.

Rauch, Grohes und Sehitler stehen auf Abruf bereit

"Wir wollen mit einer Mischung aus Spielfreude, Begeisterung, Willen und Überzeugung agieren - dafür steht dieser Kader. Wenn uns das gelingt, kann es für uns sehr weit gehen", sagte Wück, der jüngst beim 4:0 gegen die Niederlande und dem 6:0 in Österreich schon auf diese EM-Fahrerinnen gesetzt hatte: "Die letzten Spiele in der Nations League haben unser Selbstvertrauen noch einmal wachsen lassen, die EM gehen wir gestärkt und mit großem Optimismus an. Die Vorfreude auf das Turnier ist riesig."

Dass die EURO für Bayern-Star Lena Oberdorf nach langer Verletzungspause zu früh kommt, hatte Wück bereits in der Vorwoche entschieden. Innenverteidigerin Sara Doorsoun wäre nur für die Reserve nominiert worden und beendete daraufhin am Montag ihre Laufbahn im Nationalteam. Den größten Block stellt Double-Gewinner Bayern München mit sieben Spielerinnen.

Die Vorbereitung auf das Turnier (2. bis 27. Juli) beginnt am kommenden Donnerstag in Herzogenaurach. Am 30. Juni bezieht die DFB-Auswahl ihr EM-Quartier in Zürich. Der achtmalige Europameister trifft dann in der Gruppe C auf Polen (4. Juli/St. Gallen), Dänemark (8. Juli/Basel) und Schweden (12. Juli/Zürich).